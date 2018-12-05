EJF再揭台灣漁船非法捕鯊 漁業署：已介入調查

2018年12月05日 20:47 中時 游昇俯

漁工會將捕獲幼鯊作為魚餌，繼續捕魚。（EJF提供）

漁工捕捉海豚。（EJF提供）

漁工捕捉海龜。（EJF提供）

英國環境正義基金會（EJF）今（5）日再度揭露台灣漁船非法行徑，包括對瀕危鯊魚割鰭棄身，捕殺保育類海豚作為釣鯊魚的魚餌等，每個月非法捕殺數量數以百計。對此，農委會漁業署表示，已就現有資料展開調查，倘查證違規屬實，將依「遠洋漁業條例」予以處分。

今年11月，EJF調查員赴印尼訪問曾在台灣人投資或台灣籍漁船上工作的漁工，並取得船上作業影片，發現有5艘漁船涉及非法作業。船方要求漁工捕鯊割下魚鰭後便丟棄海中，捕捉的鯊魚包括瀕危的丫髻鮫（Smooth Hammerheads）和大眼長尾鯊（Bigeye Thresher sharks），並且會將幼鯊作為魚餌繼續捕魚。

還有漁船會用魚叉攻擊漁船附近的海豚，直至海豚死亡再拉上甲板，並用死亡的海豚作為釣鯊魚的魚餌，漁工描述，該船每個月大約會殺掉100隻海豚。

EJF執行長Steve Trent表示，殺海豚來抓鯊魚是完全無法被接受的作業方式，因主管機關缺乏嚴密、積極的行動，才使這種非法、慘忍的作業方式持續運行；他說，此次發現的漁船每次航行都會抓上數以百計的鯊魚割鰭棄身，若有更多台灣漁船是以這種方式在作業，對海洋是多大的傷害！

EJF認為，台灣漁業署對漁船卸魚檢查不周，才讓非法漁船有機可趁。有漁工表示，他們會聽船長命令將鯊魚鰭藏在船艙下層，用合法漁獲蓋住躲避檢查，並趁凌晨3點、天還黑時卸魚，盡速將非法漁獲賣掉。

除了非法漁業行為，亦有漁工指控受到船長肢體暴力、長時間工作、苛扣薪資等剝削情形。EJF呼籲台灣政府立即採取「全球漁業透明化」的十項建議，加強漁船監控，以遏止非法漁業及人權剝削。

EJF台灣海洋專案主任邱劭琪表示，基金會已將5艘涉及非法作業漁船資訊，漁工所提供的照片、影片及訪談資料，提供漁業署進行調查。

漁業署表示，EJF訪談外籍船員口述，尚難以求證，所提供照片及影片，亦無法明確連結至特定漁船及確切時間地點，但仍將就現有資料進行調查，並請船方協助釐清案情，若查證屬實，將依法予以處分。

針對EJF所提全球漁業透明度10項建議，其中公布漁船許可證資訊、公布IUU名單、嚴密監控海上轉載等7項，漁業署則已採取相關作為，或部分可再強化精進；但公開漁船監控資訊、禁止我國人投資外國籍漁船及公布實際受益人資訊等3項，因涉及個資或尚無相關法規而無法施行。

(中時 )