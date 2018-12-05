評論》九合一選舉究責 換掉賴揆 然後呢？

2018年12月05日 20:46 中時 張理國

行政院長賴清德前年銜命組閣，一場九合一選舉，內閣表現竟成眾矢之的，反蔡政府者認為，政院施政不得民心，賴揆自當下台謝罪，而新潮流基於保護賴揆，也不想羽翼再遭折損，希望賴揆、陳菊趁著敗選順勢而退，兩者想法不同但殊途同歸，一時之間，賴揆不日總辭的說法不脛而走。

事實上，跳脫藍綠惡鬥格局，人才應為國家所用，眼下綠營除了賴揆，還能舉出多少人才足堪閣揆大任？如果換了更差的人選，只為滿足藍營之快，黨內新潮流的私心，那換人對台灣而言，顯然不是最好的選擇。

賴揆的去與留，顯然已經不是一已能決定，受到的外力因素的影響既多、且快，這也是傳言紛紛，政院始終無法進一步釐清的原因。而以台灣發展為前提，換人真的有比較好嗎？

「該改的是政策」，比換人還重要，如果真要換人，蔡總統該負的責任應該比賴揆還多，既然換不了蔡總統，換掉賴揆結果可能等而下之，平心而論，當初若非賴揆，換了誰來銜命組閣，只要政策不變，九合一選舉的結果還不是一樣。

賴揆自詡是做實事內閣，對於選民透過公投下的十道指令，只要謙卑以對加以落實，該「以核養綠」就以核養綠，該修法符合民意就果斷修法，只要人民的決定不打折扣，落實「民主萬歲」的方向絕對是正確的。

比起政黨一場選舉的小小輸贏，賴揆該有更重要的任務，「留下來，挽救民眾不滿的台灣現況」，而非民進黨的救亡圖存，賴揆往後該做的，不是再對上意全盤接收，而是傾聽民意，力拼在2020年之前，改變人民對施政的觀感，這才是對台灣而言，最好的停損點；2020年不管誰與爭鋒，國家的大算盤永遠應該優先於政黨的小算盤，這才是正港的台灣優先。

(中時 )