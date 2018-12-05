左鎮二寮元旦觀日出 限額3000人索票

由交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處規畫每年必朝聖的「二寮元旦迎曙光」活動近日將開放索票，明年元旦觀日活動限額3000人。（西拉雅國家風管處提供）

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由交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處規畫每年必朝聖的「二寮元旦迎曙光」活動近日將開放索票，明年元旦觀日活動限額3000人。（西拉雅國家風管處提供）

由交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處規畫每年必朝聖的「二寮元旦迎曙光」活動近日將開放索票，明年元旦觀日活動限額3000人，力邀全台民眾把握機會，前往擁有絕佳美景的左鎮二寮，迎接第一道曙光的到來。

位於台南市左鎮區的二寮，擁有360度廣闊視野的望日平台，更是全台可看曙光與雲海景點中海拔最低的秘境，不需長途跋山涉水，就可觀賞壯闊美景，飽覽如潑墨畫般充滿詩意的雲海曙光自然景緻，堪稱南台灣日出之最，是雲海攝影迷聖地之一。

西拉雅風管處表示，明年元旦二寮元旦迎曙光活動當天將開放3000名民眾入場，民眾須於活動前至指定點索取入場票、活動當日憑票入場，今年特別邀請到台南藝術大學「彈撥樂團」表演，在國樂優美的旋律中，感受來自二寮曙光帶來的心靈震撼。

另外管理處於新化虎踞營區已規畫完善停車場與接駁車，邀請民眾在2019曙光中營造金光燦爛的美好回憶。

西拉雅國家風景區管理處於北中南規劃13處索票地點，索票時間自12月10日起至12月31日止，第一階段發放「望日平台」入場票 （共計1000張），索取完畢後進行第二階段，發放一般入場票券（共計2000張），索完為止，每人每日限索取1次、每次限取2張。有興趣之民眾敬請把握索票時間！

索票單位如下：

1.交通部觀光局旅遊服務中心

地址：105台北市松山區敦化北路240號1樓(交通部運輸研究所大樓)

電話及上班時間：08:00~17:00(週一至週五)(02)2717-3737

2.交通部觀光局旅遊服務中心台中服務處

地址：408台中市南屯區干城街95號1樓

電話及上班時間：09:00-17:00(週一至週五) (04)2254-0809

3.高雄國際機場旅客服務中心

地址：812高雄市小港區中山四路2號國際航廈1樓(入境大廳)

電話及上班時間：09:00-23:00(週一至週日)(07)801-9206

4.西拉雅國家風景區遊客中心《處本部》

地址：732台南市白河區仙草里仙草1-1號

電話及上班時間：08:30~17:00(週一至週日) (06)684-0337

5.關子嶺嶺頂資訊站

地址：732台南市白河區關嶺里28-2號

電話及上班時間：09:00-17:00(週一至週日) (06)682-3481

6.南化遊客中心

地址：716台南市南化區西埔里西埔1之5號 08:30-17:30

電話及上班時間：(週一至週六)09:00-17:00(週日/假日)(06)577-1046

7.中埔遊客中心

地址：606嘉義縣中埔鄉同仁1-9號 08:30-17:30(週一至週五)

電話及上班時間：09:00-17:00(週六、日)(05)253-0053

8.新營火車站旅遊服務中心

地址：730台南市新營區中山路1號 09:30~18:00

電話及上班時間：(週一至週日) (06)637-8821

9.台南火車站旅遊服務中心 701台南市東區北門路二段4號

電話及上班時間：08:00~19:00(週一至週日)(06)229-0082

10.台南航空站旅遊服務中心

地址：702台南市南區機場路775號

電話及上班時間：09:30~18:00(週一至週日)(06)335-9209

11.高鐵台南站旅遊服務中心

地址：71151台南市歸仁區歸仁大道100號

電話及上班時間：09:30~18:00(週一至週日)(06)600-8338

12.左鎮月世界旅遊服務中心

地址：713台南市左鎮區岡林里31號

電話及上班時間：08:30~17:00(週一至週日) (06)573-0061

13.安平旅遊服務中心

地址：708台南市安平區安平路790號

電話及上班時間：10:00~18:00(週二至週日) (06)228-1382

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