三金設計師方序中 當配角解決問題

2018年12月05日 20:49 旺報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

第55屆金馬獎在爭議中落幕，對於今年典禮的主視覺設計，「究方社」工作室負責人方序中而言，一如今年以「配角」為主題，他認為設計從來不是主角，而是用來「解決問題」的配角。

「事實上，沒有影子就沒有厚度和立體感。」以今年金馬獎的主視覺海報為例，方序中以大面積的黑，堆壘的山丘、沙漠來呈現海報中4人的臉龐，讓人看見在焦點、光線其實是由無數的陰影相連、擠壓出來，既是無數默默的配角成就了主角，也意味著「每個人都把他最好的一面推擠出來」。

不只擔綱設計去年、今年的金馬主視覺，方序中更是包辦了台灣金曲、金鐘、金馬「三金」的設計師，並曾4度入圍金曲獎最佳專輯包裝獎，但他表示：「我本來不是做設計的，我只是畫畫的人，而且從小就喜歡說故事。」或許受到舅舅金士傑的影響，方序中從小學就能說、愛說故事，「自習課常被老師叫上台掰故事」。

對方序中而言，商業設計並不只是展現純粹美感，而是以設計為手段「解決使用者所面對的問題」，相較於一些宣示型或自我風格鮮明的設計師，方序中自言：「我的設計看來沒有特色，看不到但聽得到。」讓人聽見設計背後的品牌故事，他認為當今日的品牌走向透過故事創造感動，設計已不在於視覺做到多美，設計師的責任和功力更展現在為品牌帶來話題、滿足需求。

被譽為「包辦台灣娛樂圈半邊天」，方序中及其團隊的提案，也並不因為屬於商業設計範疇而不斷需要修改、再修改，在紅一點或綠一點之間打轉，他往往冷靜理性地用科學、數據來佐證自己的提案，「為什麼要用紅色？因為以波長來說紅色最快。」

方序中也常說：「若提案還需要用力說服人，那表示做得還不夠好。」他先把需求放在最前面，而每一次的合作他更看重的反而是，抓住每一次尋求「火上加油」的機會，與合作對象一起嘗試突破，近年參與的「三金」、「Taiwan Plus」便都有著共同勇敢的成果。

(旺報 )