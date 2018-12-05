韓國將以自製直升機完美雄鷹 取代美製UH-60黑鷹

韓國KUH-1完美雄鷹，將會成為韓國旋翼機的主力。(圖/Youtube)

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中時電子報

韓國軍方官員宣布，未來韓國將會自製的「完美雄鷹」(Surion)直升機，取代美國的UH-60黑鷹，這是裝備自產本土化的一大步。

防衛部落格(defence-blog)報導，完美雄鷹是由韓國航太工業公司（KAI）製造，外型設計參考歐洲，而動力系統是美國通用動力的T700發動機，可說是集眾多之長。韓國陸軍是該型直升機的最大用戶，已訂購了93架，它將會取代UH-60黑鷹，也會被消防救難飛行隊和警察機構使用。

韓國KUH-1

然而，完美雄鷹的生產卻有頗多周折，在前總統朴槿惠因弊案而黯然下台後，所有與朴槿惠有關的國防計畫都受到調查，其中韓國國防部與KAI公司是否有內部綁標和私相授受，成為案情重點，為此司法單位在去年對KAI公司大動作搜索，導致KAI首席執行長哈松永自請辭職。

到了今年8月，海軍陸戰隊的一架完美雄鷹，在盤旋試飛過程中，突然主旋翼分離，導致直升機從10公尺的高度墜毀，造成5死1傷。這起事故也導致原本有意購買的菲律賓，對它的安全性感到懷疑，不過KAI公司上個月曾表示，經過談判後，菲律賓已恢復洽談銷售直升機的事宜。

不管如何，完美雄鷹的量產，使南韓成為全球第11個具備自主開發直升機的國家，是相當不簡單的。

KUH-1完美雄鷹全長19.5公尺、全高4.5公尺、寛度2公尺、槳葉直徑15公尺，最多可乘座17人，或是3.7噸的載荷。極速290公里/小時、升限4600公尺、航程775公里。

(中時電子報)

文章來源：Surion to replace Black Hawk as Korean defense chief’s helicopter

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