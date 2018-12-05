鈕承澤爭議性不斷！曾帶大陸攝影冒名闖左營海軍

2018年12月05日 21:02 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

52歲導演鈕承澤童星出身，曾以《小畢的故事》入圍金馬獎最佳男配角，更曾在《吐司男之吻》中與黃嘉千配對大受歡迎，更曾拍出全台票房逼近3億的賣座電影《艋舺》，不料今（5）日傳出疑似性侵女工作人員的消息，也曾在拍攝電影《軍中樂園》時，帶著陸籍攝影師登上軍艦觸法，話題爭議不斷。

鈕承澤過去童星出身，曾多次入圍金鐘、金馬獎。（圖／翻攝自鈕承澤臉書）

鈕承澤9歲就出道拍戲，17歲入圍金馬獎最佳男配角，並在第26屆金馬獎入圍男主角、第33屆金馬獎入圍最佳男配角，轉入電視圈後也在金鐘獎3度入圍戲劇節目男主角獎，隨後接觸幕後工作，慢慢轉為導演。

鈕承澤在拍攝電影《軍中樂園》時，曾帶大陸攝影冒名闖左營海軍而觸法。（圖／翻攝自鈕承澤臉書）

電視劇《吐司男之吻》、《求婚事務所》、《花樣少年少女》、《我在墾丁*天氣晴》，電影《艋舺》、《愛》、《軍中樂園》都是由他指導或拍攝，他也在當中都有參與演出，曾言每一部自己指導的戲都要自己演的名言。不過直來直往的他，爭議性不斷，曾帶大陸籍攝影師曹郁冒名進入左營海軍基地勘景，其後又對媒體表示表示「不知道違法」的言論，則引來「認錯不認罪」之疑慮，如今傳出疑似性侵消息，爭議再添一筆。

(中時電子報)