亦帆全新單曲《Break Out》上線 以迷幻電音破繭而出

亦帆（左）新單曲邀新銳音樂人「面具人DJ-U.G.」製作。（秩立娛樂工作室）

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旺報

「天籟歌姬」亦帆睽違15個月，推出全新單曲《Break Out》。有別於之前戲劇「後宮甄嬛傳」歌曲《淚崩了》的悲歌形象，以獨特的Dub Step音樂風格唱出破繭而出的感覺，跳脫情愛，帶有迷幻電音的風格，激發出全新黑暗人格，就如同歌名《Break Out》(爆發)所帶來的意義。

這兩天看到嚴凱泰辭世新聞，亦帆悲傷表示，當年還是新人時期，嚴先生的企業不但沒有因為她是新人而拒絕她，反而給她更多機會到相關企業活動演出，當時嚴凱泰夫妻還在台下特別給予鼓勵，讓亦帆更有自信，不久後即帶著他們的鼓勵入圍金曲新人獎，至今仍讓她感恩不已。

《Break Out》的製作人是曾參加大陸選秀節目《即刻電音》的新銳音樂人「面具人DJ-U.G.」，亦帆表示，聽過他的音樂後，驚為天人，得知他來自台灣，就決定新歌一定要找他合作。

雙方錄音時並未碰面，直到拍攝音樂錄影帶現場才首度見面，亦帆笑說，當時還真的上前詢問：「先生貴姓？」後來才搞清楚，原來「面具人DJ-U.G.」真的是戴著面具現身的面具人，直到拍攝結束，他從未拿掉面具，亦帆說：「真的很怕他缺氧。」

由於現在的音樂市場環境，彷彿出片很簡單，但是要留下真正讓大家聽得到的音樂卻不是太簡單的一件事。亦帆表示，雖然能以一張完整的專輯與大家見面是一個夢想，但因經費困難，未來將以單曲的方式，一首首發行，不管是費用或音樂能量累積到一定的程度，才會再考慮以專輯的方式推出新作品。

(旺報 )

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