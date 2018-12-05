福原愛的前世情人 小小傑明年4月報到！

2018年12月05日 21:06 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

「台灣媳婦」福原愛5日宣布再次懷孕，老公江宏傑晚間也透露第2胎的性別，「是小愛的前世情人，預產期明年4月。」小傑也笑說，雖然1男1女剛剛好，但經歷過當父母的辛苦，深刻體會到性別其次，「健康就好！」

江宏傑與福原愛的女兒「小小愛」已經1歲了，常在社群網站「炫娃」的小傑有女萬事足，直說1年多來很開心，「但說實話真的是非常累！」不過疼老婆的小傑也強調，自己再累也沒有小愛累，「她從日本一個人來到台灣，懷孕時我又在準備世大運，小愛一個人在家，很辛苦，等小孩出生又是另一個新的階段…」

因為體驗到當爸媽的辛苦，江宏傑之前曾說要讓老婆休息，不急著生第2胎，「但現在寶寶已經在肚子裡面，還是非常開心與意外。」小傑還爆料說，當時夫妻倆驗孕，福原愛甚至不太敢看呢。

「她驗完把驗孕棒拿給我，我用『瞇牌』的方式看到有兩條線，才去看盒子兩條線是什麼意思，」江宏傑笑說，他走出廁所拿給小愛看，當下小愛大叫一聲跳起來，立刻就切換到「孕婦」模式，「她就說身上帶好多東西有點重，給我拿，走路也開始變慢。」

江宏傑目前都在日本打T聯盟，5日早上才剛從日本回來，夫妻倆立刻進棚替女性雜誌拍攝封面，接著他8日又要再去日本比賽，「回到家好像住在飯店的感覺，沒兩天就要出門，」也讓他特別心疼老婆顧家，以及珍惜與小小愛相處的時間。

「在日本比賽都會跟小小愛視訊，現在回來，她會故意不太理我，好像不爽爸爸不在家，不過玩一下就會過來抱我。」江宏傑說，有第2胎的壓力差不多，只希望健康就好，相信也是所有爸媽的共同心聲。

(中時電子報)