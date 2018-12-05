康康霸氣招待愛紗日本好友 被誤會想找AV女優

康康。（衛視中文台）

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康康。（衛視中文台）
康康、愛紗上曾國城主持的《一袋女王》。（衛視中文台）

康康、李祖寧、愛紗、瑪莉亞及林舒語日前上衛視中文台《一袋女王》大談「聽到這些話讓人想發火」主題。康康透露，當年他霸氣招待愛紗的日本朋友，竟然被誤以為想找AV女優！

康康說，多年前跟愛紗一起合作主持節目，有次看到愛紗一臉憂愁，一問之下才知道愛紗有8個從沖繩來的姊妹淘要來台灣找她玩，當時的愛紗收不高，正在煩心要多一筆支出，又不知要帶這群朋友去哪玩，所以才滿臉煩惱。當時節目滿檔收入頗豐又單身的康康，一聽馬上霸氣請愛紗的朋友去吃飯還去夜店玩，所有費用他全包，讓愛紗好生感激卻又心生懷疑的對康康說：「康康哥你不要抱太大的希望，她們不是AV女優喔」。

愛紗聽到當年糗事再被提起，當場一邊不好意思地把臉遮起來，一邊笑到不行。主持人曾國城追問康康，那愛紗是不是猜對了，只見康康搞笑說：「我是想說八個裡面總有一個好看的，哪知道這麼衰！」讓全場一陣狂笑。

康康也說到現在這個年紀最常在婚禮或是告別式遇到老朋友，他最後受不了的是，老朋友見面時都會說「再打電話約吃飯」，但常常沒有下文。這時曾國城接話說到這句話對他來說真的很有感，因為他常遇到朋友說要約吃飯，再遇到已經是三年後了，如果要等他吃飯不早就餓死了，這時只見康康溫溫地吐了一句：「可是，我講的就是你耶！」原來兩人上次見面是今年七月林炳存的婚禮上，再來就是康康開刀時，曾國城曾用通訊軟體關心了一下，然後就沒下文了。

康康說，兩人總是在共同朋友如唐從聖、游鴻明或蕭敬騰等人的聚會上才見到面，然後說再約後就沒下文，曾國城趕緊接話：「那你可以約我啊！」只見康康回說：「你現在節目那麼多，哪有空跟我吃飯，是你要約我，因為我一個節目都沒有，你約你買單啊！」讓曾國城一臉無奈，也讓全場笑翻。

(中時 )

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