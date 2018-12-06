南高雄新綠肺 小港森林公園年底完工啟用

2018年12月06日 07:14 中時 曹明正

國軍陸戰隊99守備旅少康營區「變身」小港森林公園，12月底將與市民見面，結合生態、滯洪、遊憩與景觀功能的大型森林公園，除了為高雄市再添一處有氧綠肺，區內100多株的洋紅風鈴木，預料將成為人氣打卡熱點。

市政府表示，小港區被臨海工業區與國營事業占去超過1／3面積，要覓得大型公園用地不易，正好營區空出，遂提出89期市地重畫整體開發案，整個89期開發經費約6億45000萬元，其中約2億600萬元用在公園開闢。

開發過程經與地主台糖公司協商合作，不僅讓市府無償取得10公頃公園用地，更有近11公頃商業建築用地作為複合式商業性使用，使得原本低度開發的閒置土地，轉化為區域發展動能，帶動地方繁榮，可謂雙贏。

小港森林公園於去年9月23日動工開闢，目標為打造一座地景式的大型公園，同時規畫服務中心供周邊社區多元使用，屋頂平台可觀賞飛機起降，園區內還有遊戲區、生態池與大面積草坪空間，豪雨期間也具備滯洪功能。

除原先營區留下，及市府新植的喬木將近千株，包括樟木、相思樹、桃花心木、雨豆樹、印度紫檀、黃連木等10多種，其中開花期在每年年底到隔年2月的洋紅風鈴木有100多株，預料將吸引大批賞花市民，成為打卡熱點。

(中時 )