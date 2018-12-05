石板屋下的葬禮 米靈岸展現排灣文化底蘊

2018年12月05日 21:27 中時 趙靜瑜

排灣族的石板屋以頁岩建造，過程艱辛，但冬暖夏涼，展現排灣族生活智慧，2009年已被列入台灣世界遺產潛力點；而排灣族人的死亡儀式更加特別，族人會在預知即將死亡之時，回到石板屋內，與家人一起感受生命流逝的最後時刻，死後會以屈肢方式埋在石板屋內，與生者共存。米靈岸音樂劇場即將推出的《石板屋下的葬禮》，將以排灣族的古謠、傳說與習俗交融當代劇場元素，展現排灣族的文化底蘊。

米靈岸音樂劇場藝術總監胡健表示，他從排灣族人的死亡過程中看見愛，「排灣族人認為亡者死後都會成為善靈，會守護著家，這讓我很感動。」胡健說，他從排灣族百歲奶奶眼中看到純真，從排灣族男人身上看見他們對部落的忠誠，他們打獵時對於土地的感恩惜福，「這就是一種美。」

胡健本身是漢人，1970年在南京出生，移居香港，遷居台灣，意外因為熱愛原住民文化被排灣族媽媽收養，終結流浪人生，成為原住民的一分子。胡健說，「我住過共產主義國家，接受過英式殖民地教育，然後我來念台大，接受國民政府教育，但我卻在大武深山的石板屋內，看見甚麼是世界大同，我希望能夠多做一些甚麼，為台灣綻放屬於部落的美。」

《石板屋下的葬禮》從一個說書人的視角展開，一位年輕人親眼看見106歲老奶奶吸吐人生最後一一口氣的過程，胡健說，這一口氣雖然極為短暫，但將展現老人與古老文明的連結，「我想我自己就是那位年輕人。」

排灣族公主也是米靈岸音樂劇場首席歌唱家芮斯表示，九年前創立米靈岸音樂劇場，就是希望能夠重現排灣族人自己的樣子，「我們熱愛自然，與天與地同歌；我們沒有自己的文字，舞蹈也很少，但我們有獨特的說唱，我們的說唱的話語中也有古典之美，這些真摯的情感，都會在演出中呈現。」

有趣的是布農族歌手王宏恩也受邀演出，「我一開始也覺得很妙，排灣族音樂劇找我布農族的來做甚麼？事實證明所有族群對於愛這件事的出發點都是一樣的，只是方式不同。」芮斯也說這次演出的30多位演員中七成都是「白浪(漢人)」，「但我聽到他們唱排灣古謠，我很感動，只要有心有愛，不同民族的孩子，一樣可以唱出這麼感人的歌聲，這或許也可以給台灣一些啟發。」

國立傳統藝術中心主任陳濟民表示，這場演出是台灣音樂館「世代之聲」系列音樂會壓軸，透過演出將台灣珍貴的音樂資產活化、搬上舞台，明年起台灣音樂館也將持續規劃包括原住民音樂（邵族、達悟族、拉阿魯哇族）、漢族樂器、客籍作曲家等多樣主題，持續讓外界認識台灣的音樂與文化。《石板屋下的葬禮》將於12月22日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。

(中時 )