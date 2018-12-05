西瓜雞「手路菜」吸千萬點擊 印度107歲人瑞網紅嬤過世

2018年12月05日 21:51 中時 蔡鵑如

全球年紀最大的網紅─來自印度的瑪絲塔娜瑪（Mastanamma）阿嬤，周一去世，享年107歲。瑪絲塔娜瑪的YouTube頻道「鄉間美食」（Country Foods），成立2年多訂戶超過百萬，雖然阿嬤不會電腦，網站由孫子和其友人管理，為阿嬤拍攝數百支烹調美食的影片然後上傳，阿嬤的「手路菜」中，西瓜雞更是在網路上紅翻天。

這獨門風味的西瓜雞，是把雞肉調味後，放入挖空的西瓜內，再把整顆西瓜拿去火烤，光是這段西瓜雞的烹飪影片，至今已締造1193萬次點擊，就連比薩和蛋捲等非印度料理，也都難不倒她。阿嬤的烹調方式隨興又自然，畫面中常見她在空地上擺張椅子坐，烹調的「家私」也很陽春，上菜的「餐具」更是取之於大地─香蕉葉。

瑪絲塔娜瑪去年接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，她據信已經106歲了，不過沒有出生證明佐證。BBC主持人Onkar Karambalekar說，瑪絲塔娜瑪的烹調風格和YouTube上的美食頻道大異其趣，她不喜歡用鍋子，而是自己動手燒木頭，她喜歡煮魚，因為可以從鄰近河川就地取材。

阿嬤紅遍網路世界的西瓜雞影片：https://www.youtube.com/watch?v=ZtS7ZrJ_rtk

(中時 )