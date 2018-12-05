王心凌甩脫「傻白甜」 尬劉冠廷哭到抽搐

王心凌在MV中畫上傷妝。（環球提供）

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王心凌在MV中飆演技。（環球提供）
王心凌和劉冠廷飾演亡命鴛鴦。（環球提供）

王心凌第12張專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》將於12月7日推出，她3年沒出新專輯，2年半未有戲劇作品，這回在新歌〈大眠〉MV和憑《花甲男孩轉大人》摘下金鐘男配角的劉冠廷尬戲，飾演一對亡命鴛鴦，在綁架人質的逃亡過程，呈現出愛情中的掙扎、冀望甚至是相互囚禁，寓意在愛情中兩人其實是不斷挾持對方。

力求完美的王心凌和導演密集會議，腳本修改14次，直到拍攝前才定案。MV特別到彰濱廢墟、公路取景，她也完全顛覆大家以往對她在戲劇角色裡「傻白甜」的既定印象，不再只以美美的白淨樣貌示人，而是化上「受傷妝」。

在拍攝哭戲時，她更哭到抽蓄，完全融入角色中，當導演喊卡，她整個人哭倒在地上，連工作人員喊她名字都聽不到，在現場靜默了許久才回過神來，對此她表示：「只要是談過戀愛的人，都很能想像那種愛得掙扎跟痛，加上冠廷的專業，彼此互動對戲很自然，也就能很快入戲。」

劉冠廷也相當開心有機會和王心凌合作，當他化了「受傷妝」還全身髒兮兮的在公路邊找廁所，笑說深怕會嚇到路人，王心凌則直誇他是很棒的演員，鏡頭裡很多耍酷、滿狠的樣子，與他《花甲》裡的相當不同，散發出不一樣的帥氣

(中時 )

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