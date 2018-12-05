內閣改組峰迴路轉？行政院發言人：現在外面講的 都不代表院長

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內閣總辭傳言不斷，包括總預算審完就走人等說法，都未獲行政院長賴清德本人證實。賴揆昨透過行政院發言人Kolas Yotaka對外表示，可以確定的是，「現在聽到的這些人在外面講的，都不代表院長」。言下之意，賴揆走不走？何時走？均未定案。

府、院、黨還未從九合一敗選創傷中恢復，外界有關賴揆總辭的傳聞不斷，連時間點都直指是明年一月，但Kolas強調，「現在聽到的這些人在外面講的，都不代表院長，這是可以確定的，並不是院長透過同派系的人在外講些什麼」。

Kolas坦言，身為幕僚，賴揆的去留她真的讀不出來，但從旁觀察，賴揆內心有自己的想法，還有他的決定，而那個決定相信是以「大局為重」。

Kolas說，賴揆請辭接受慰留，在第一時間願意承擔，當下就有不同陣營批評賴揆戀棧，負面評價不斷，但事實上賴揆並非戀棧，留與不留也跟2020無關；賴揆顧全局，寧願被酸、被嘲弄，都還留下來，代表他想到是整體大局。

賴揆的去留沒有確定，反而是在野黨立委私下認為，賴揆應該留下來，而民間企業界人士，除了「非核家園」政策外，也有人對於賴揆施政拼經濟相當好評。

Kolas則是重申，對外界的揣測沒有評論。行政院自敗選後即不間斷檢討政策與人事，人事的改革也不會有上限，若有任何人事異動消息會盡速對外說明。

(中時 )

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