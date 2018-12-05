陳翊萱7個月狂瘦近20公斤！大隻女變噴火女神

2018年12月05日 21:41 中時 林淑娟

陳翊萱靠運動7個月狂瘦近20公斤。（艾迪昇）

陳翊萱狂瘦近20公斤。（RIZAP台灣提供）

陳翊萱近年一直處於胖胖身材，加上身高跟大骨架讓她看起來超大隻，她曾試過各種偏方減肥又不斷復胖，一度放棄瘦身，直到今年四月底下定決心，加入健身房，除了運動也搭配飲食控制，不到7個月瘦下近20公斤，從大隻女變成讓人噴鼻血的女神，近來健身房更用六位數價碼找她擔任代言人。

不過，從大隻女瘦成女神，陳翊萱笑說桃花沒有變旺：「我覺得瘦的時候來的桃花都不是真的，胖的時候才會是真愛吧！」

陳翊萱說，在健身房運動這半年多期間，從第一階段時「體重72.9kg、體脂39.3%」，到11月30日第三階段結束，「體重53.9kg、體脂：21.2%」，總共瘦了快20公斤，體脂掉了18.1%，連內臟脂肪也從11降到4。腹部總共減少了28cm，臀部少了18.9cm，「我都不得不驕傲一下，因為這真的是一個前所未有的境界啊！」

陳翊萱表示：「我要很開心驕傲地說，我真的辦到了！一開始沒有運動習慣的身體，在做任何重訓時就很吃力，可能訓練一天就痠痛三四天，其實單靠我自己絕對辦不到，真心感謝健身房一路走來的支持跟照顧，謝謝教練給與最專業的指導，適時的依我的狀況做最好的調整跟教學，遇到瓶頸時給與的鼓勵，一起努力一步步往目標邁進。」

當然瘦身過程中陳翊萱還是有遇到瓶頸，一是數字停滯，「之前體重會停個一兩個禮拜都下不去，當時會覺得低落跟忐忑，不知道什麼時候可以跨越過去，但這時候我的教練就會幫助我去跨過去這個停滯期，那一旦跨過去後，就會就會變得很順利。」再來最難熬的就是飲食部分，因為她非常認真做飲食控制，不管家人朋友都很配合她的餐飲，「我很認真照著健身房搭配的飲食，就是吃肉跟菜，沒有澱粉，第一階段時還好，第二階段開始覺得膩了，覺得怎麼不能吃個滷肉飯跟一碗麵，但經過約莫兩周的低落期跟障礙後，我每天一樣吃，心情也不會不好了」。

陳翊萱也表示現在不擔心復胖，因為運動跟飲食習慣已經成為生活了一部分了，爸爸前兩天還說了句超可愛的話，「他說，我做夢都沒想到我女兒可以瘦到這種這麼好看的程度」！聽完她整個大笑，原來爸爸跟她一樣，對這次的瘦身成果，真的很驚艷！

(中時 )