陳其邁再開直播 宣布8日下午辦粉絲咖啡會

陳其邁與愛貓小米5日晚間臉書直播。（翻攝自陳其邁臉書）

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陳其邁高雄市長選舉落敗後，日前開直播宣布將和粉絲喝咖啡，感謝，5日晚間他再度開直播，正式宣布8日周六下午3點，在駁二特區B10倉庫的In our time咖啡店要與邁粉們見面，即日起開放上他的臉書掃QR Code報名。

他說，當天會請藍色狂想音樂餐廳負責人紀華朗安排一些節目，這幾天也在練幾條歌，假如練好當天就會獻唱；因為場地問題，他請支持者先報名，會準備印有他與陳小米圖像的杯袋、明信片、貼紙送給前100位報名粉絲。

網友也問，是否會到其他縣市開咖啡會，陳其邁害羞地說，先把第一場高雄場辦好再說，他也邀請外地粉絲到高雄，冬天來溫暖的高雄是很享受的。

陳其邁晚間9時開直播，首先表示有位潘姓粉絲傳訊說開票後爸爸悶悶不樂至今，希望他去看看爸爸，結果陳其邁昨晚真的到潘家和潘爸爸聚會，另透過電話安慰幾位支持者心情，顯示他溫暖一面。

陳其邁輕鬆穿短袖T恤入鏡，吸引1.2萬人同時觀看，上次直播備受關注的愛貓「陳小米」今晚也再度露臉，但過程中一度跳開，差點把直播鏡頭撞倒，還當場咬他的手，相當調皮，陳其邁出示網友創作的畫像，吃味說「畫貓比畫我像，顯然是注意小米，不是注意我！」

陳其邁直播時花很多時間介紹陳小米，爆料說基於流浪貓的本性，一開始收養時還會抓小老鼠回來放在門口，讓他氣得半死，後來跟獸醫師請教，才知道這叫「分享」，原來小米是個性外向的貓咪，到台北讀大學的女兒打電話回來也總是問小米狀況。

陳其邁感性地說，感謝大家這段期間給她的安慰，尤其臉書的留言，他都仔細地看，把各方鼓勵放在心裡。

(中時 )

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