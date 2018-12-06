彰化市大頭火雞肉飯古甕鎖住香氣 食客回味無窮

彰化市中華路大頭火雞肉飯老闆邱勝文和太太劉婉婷放進祖傳百分百真功夫，雞肉飯特別好吃。（吳敏菁攝）

友善列印
中時
吳敏菁
火雞肉片便當才60元，火雞肉軟嫩又香甜，菜色豐富，消費者直呼太好吃了。（吳敏菁攝）

彰化市中華路大頭火雞肉飯是很多人心中超級美味，33歲老闆邱勝文和太太劉婉婷從7、8年前把祖傳嘉義公園前火雞肉飯，帶到彰化開新店，採用彰化二水濁水米飯，搭配香嫩火雞肉淋上獨特醬汁、雞油和自製油蔥酥，配上黃蘿蔔片，讓人回味無窮。

邱勝文說嘉義風行雞肉飯，想到來彰化拓點，把美味傳播，用心經營了幾年下來，被彰化消費者接受，非常開心，雞肉特別軟嫩鮮甜的秘訣，在用古甕熬煮，鎖住火雞肉所有的香氣，並保持鮮嫩。

不只在火雞肉的烹調上下功夫，配菜也十足用心，劉婉婷說，便當搭配蔬菜，都是當天從市場採購，採用當季的食材，還特別注意顏色的搭配，讓消費者看得都多說，秀色可餐、食慾大增。

店內另項熱賣商品是咖哩飯，採用古早煉製的咖哩，辣中帶甜，豬的腰內肉和跟咖哩搭配起來已讓人讚不絕口。魯肉飯也很受歡迎。

其餘湯類種類也很多，味增湯、紫菜湯、丸仔湯、下水湯、雞腳湯等都很叫座。小菜總類也很豐富，火雞翅膀切盤、火雞尾椎切盤、白菜魯、魯豆腐、筍片、皮蛋豆腐等，這家平民實惠的小吃，因為老闆夫婦倆放進百分百真功夫，練就無可挑剔的美味，吃過的人都說，物超所值啊。

店名：大頭火雞肉飯

住址：彰化市華山路198號

電話：04-7281893

營業時間：16:30至21:00，周日公休

售價：火雞肉飯30元、火雞片飯40元、火雞肉便當50元、火雞片便當60元、咖哩便當55元、魯肉便當40元

(中時 )

七龍珠交響音樂會將登台北！初代… 吃到飽有新招！ 礁溪長榮鳳凰Buf…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。