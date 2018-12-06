彰化市大頭火雞肉飯古甕鎖住香氣 食客回味無窮

2018年12月06日 08:06 中時 吳敏菁

火雞肉片便當才60元，火雞肉軟嫩又香甜，菜色豐富，消費者直呼太好吃了。（吳敏菁攝）

彰化市中華路大頭火雞肉飯是很多人心中超級美味，33歲老闆邱勝文和太太劉婉婷從7、8年前把祖傳嘉義公園前火雞肉飯，帶到彰化開新店，採用彰化二水濁水米飯，搭配香嫩火雞肉淋上獨特醬汁、雞油和自製油蔥酥，配上黃蘿蔔片，讓人回味無窮。

邱勝文說嘉義風行雞肉飯，想到來彰化拓點，把美味傳播，用心經營了幾年下來，被彰化消費者接受，非常開心，雞肉特別軟嫩鮮甜的秘訣，在用古甕熬煮，鎖住火雞肉所有的香氣，並保持鮮嫩。

不只在火雞肉的烹調上下功夫，配菜也十足用心，劉婉婷說，便當搭配蔬菜，都是當天從市場採購，採用當季的食材，還特別注意顏色的搭配，讓消費者看得都多說，秀色可餐、食慾大增。

店內另項熱賣商品是咖哩飯，採用古早煉製的咖哩，辣中帶甜，豬的腰內肉和跟咖哩搭配起來已讓人讚不絕口。魯肉飯也很受歡迎。

其餘湯類種類也很多，味增湯、紫菜湯、丸仔湯、下水湯、雞腳湯等都很叫座。小菜總類也很豐富，火雞翅膀切盤、火雞尾椎切盤、白菜魯、魯豆腐、筍片、皮蛋豆腐等，這家平民實惠的小吃，因為老闆夫婦倆放進百分百真功夫，練就無可挑剔的美味，吃過的人都說，物超所值啊。

店名：大頭火雞肉飯

住址：彰化市華山路198號

電話：04-7281893

營業時間：16:30至21:00，周日公休

售價：火雞肉飯30元、火雞片飯40元、火雞肉便當50元、火雞片便當60元、咖哩便當55元、魯肉便當40元

(中時 )