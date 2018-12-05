德光中學連13年擠進外交小尖兵

2018年12月05日 23:00 中時 曹婷婷

德光中學致力於英語教學扎根教育，學生參加英語賽事迭獲佳績，今年抱回多項獎項肯定。(曹婷婷攝)

準高雄市長韓國瑜提出小內閣人才需要英文好，讓不少人打趣要開始學英文，才有機會入閣，全國唯一連續13年進入外交小尖兵決賽的德光中學，今年更勇奪全國第2，成績歷年之最，參賽4名學生幼兒園開始學英文，異口同聲強調要在生活製造用英語的機會。

中央有計畫打造雙語政策，近來韓國瑜攬才也要求英文好，致力英文教學的德光中學認為，把英語學好，環境很重要，這次參加由外交部和教育部主辦的外交小尖兵選拔，校內從20多人選出4位菁英參賽，學生練習3個月，北上參加比賽目睹北部對手英語實力，儘管已是南部佼佼者，但學生仍自覺不足。

外交小尖兵是全國高中最難的英語文比賽，今年4名選手都是由德光國中部直升高中，高二白振昊、賴祐陞及高一施雲衿、陳彥廷，12月1日與來自北、中、南區好手(各區前6強)角逐，決賽包括英語短劇、英語即席演講與英語國際時事問答，最終從全國103隊中脫穎而出，蟬聯南區13年外交小尖兵決賽權，榮獲全國第2。

4人也將獲主辦單位安排，寒假赴新南向重點國家越南及菲律賓參訪交流！4人表示，從小父母就很重視英文學習，他們都從幼兒園開始學英文，因為習慣面對外籍老師也不怕開口說英文，國高中有更多機會接觸英文，就連閱讀也只看原文書，看影集也不需要字幕，訓練聽力，久而久之，英語自然成為生活一部分。

除了外交小尖兵傳來好消息小，另有學生參加台南市107年度國中英語競賽,其中英語說故事比賽A組、英語讀劇和英語團唱比賽，均獲特優。國三劉謙琦由吳琬淳老師指導在英語說故事榮獲特優，黃翊真老師指導的8名國二生陳筱姗、周致妤、張佳恩、賴宗廷、林希盈、顏里蓁、王晨宇、顏佑昇也抱回英語讀劇特優的獎項。英語團體歌唱比賽，林秀怡老師帶領5位國中生張妙粼、王芊婷、 楊謹嘉、謝忻和、許禕涵也將特優抱回學校。

校方表示，培育E世代英語人才溝通能力、團隊精神及國際視野很重要，多年來致力於英語教學的扎根教育，幫助學生找到另一片天空，藉由全方位英語能力與國際交流活動，德光的孩子們世界變大了，夢想起飛了。

(中時 )