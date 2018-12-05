紅舍泰式料理回饋社會 阿公阿嬤提早圍爐

紅舍總經理黃若倫為長輩添飯及夾菜。(曹明正攝)

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高雄大寮的劉阿公跟簡阿嬤5日受邀到大魯閣草衙道提前吃團圓飯，紅舍泰式料理總經理黃若倫有感於家中長輩因生病需要人照顧，聽到華山基金會不僅送餐，還會煮食給長輩，基於回饋社會的心，特別邀請阿公阿嬤一起來用餐。

78歲劉阿公跟簡阿嬤老夫妻，年輕時就在工地打拼，6年前卻遭遇歹徒闖入，阿嬤左手及左腳遭鐵棍打斷，阿公胸膛受重擊，在醫院反反覆覆半年多，現在阿公因失智無法言語，阿嬤手腳也嚴重變形，家裡還有兩個正值壯年，卻患有精神障礙的兒子。

華山基金會縣站長黃洋騰說，大寮的長輩，雖然有些可以爭取社會局送餐服務，但是會因為牙齒不好，而無法吃便當，大寮站自2017年起送餐，並為弱勢長輩烹煮好入喉的餐食，目前每餐可送出近100個便當，數量持續增加中。

紅舍泰式料理總經理黃若倫透露，母親洗腎13年，岳父也因為中風治療中，幸好自己事業上還有餘力可以照顧，聽到華山基金會在大寮不僅送餐，還煮食給長輩，想為弱勢長輩盡一分心力，所以邀請阿公阿嬤一起來用餐，提早歡度新年。

黃若倫響應一店助一老活動，現場也簽下信用卡，每月協助1250元；同時加碼到過年前，全台4家分店，只要來店消費每月特點，每道菜捐10元，讓長輩添營養，幫助華山基金會募集年菜金。

(中時 )

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