星際大戰路克天行者原版光劍拍賣 預估6千萬元

2018年12月05日 22:40 中時電子報 盧伯華

星際大戰光劍對戰集錦

中年星戰迷們請注意，拿出你的存摺，準備把你的辛苦積攢下來的鈔票買下你年少時期的夢想吧！40年前轟動全球的經典電影《星際大戰》(Star Wars)劇中主角路克天行者 (Luke Skywalker)所使用的光劍，原版電影道具將於下周在洛杉磯拍賣，拿出20萬美元（合台幣6000萬），路克天行者劇中使用的原版光劍就是你的珍藏品了。

從1977年《星際大戰》上演以來，電影裡亞列克．堅尼斯(Alec Guinness)所飾演的歐比萬就告訴我們，來自於更先進世界的光劍是絕地武士最優雅的武器。據外媒報導，這項由歷史檔案(Profiles in History)拍賣公司所舉辦的好萊塢珍品拍賣會上，由飾路克天行者的演員馬克．哈米爾(Mark Hamill)所使用的光劍將進行拍賣，預估成交價將落在15至20萬美元（台幣4500~6000萬元）之間。

Be Advised-There was no ONE lightsaber I used in the films, but many, MANY, both for myself & my stunt-double. Multiple duplicate back-up props are commonplace during production-When the handle ridges were cutting my hands, they even made a few w/ soft sponge ridges! #BuyerBeware https://t.co/C6Tv4TGIPy — Mark Hamill (@HamillHimself) 2018年12月4日

不過，在你一股衝動準備砸下巨資一圓少年夢想前，當年的路克天行者有幾句話要提醒影迷們。哈米爾在周二發布推文說，「我沒有在劇中使用過任何一把光劍，但戲裡確實準備了很多光劍道具給我和一些對戰場景的替身使用。拍戲時多預備些備用道具是很正常的，有時光劍的握把邊緣有些不平整會割傷手掌，他們還用軟海綿多做了幾個。」

這一系列電影中其他眾多道具也將在展會期間拍賣，包括在《星際大戰6部曲：絕地歸來》期間使用的一對C-3PO機械手，預計拍賣價在40,000美元至60,000美元之間；同一部電影中的帝國偵察兵(Scout Trooper)頭盔預計將在10萬美元至15萬美元之間；由哈里遜．福特(Harrison Ford)、凱莉．費雪(Carrie Fisher)、馬克．哈米爾、黛西．里德利(Daisy Ridley)以及其他電影的主要成員簽名的《星際大戰：原力覺醒》中的帝國風暴兵(Stormtrooper)頭盔，拍賣行希望拍賣價格在8萬美元到12萬美元之間。

(中時電子報)