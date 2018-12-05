星際大戰路克天行者原版光劍拍賣 預估6千萬元

電影《星際大戰》劇中路克天行者所使用的原版光劍將進行拍賣。（圖／路透）

友善列印
中時電子報
星際大戰光劍對戰集錦

中年星戰迷們請注意，拿出你的存摺，準備把你的辛苦積攢下來的鈔票買下你年少時期的夢想吧！40年前轟動全球的經典電影《星際大戰》(Star Wars)劇中主角路克天行者 (Luke Skywalker)所使用的光劍，原版電影道具將於下周在洛杉磯拍賣，拿出20萬美元（合台幣6000萬），路克天行者劇中使用的原版光劍就是你的珍藏品了。

從1977年《星際大戰》上演以來，電影裡亞列克．堅尼斯(Alec Guinness)所飾演的歐比萬就告訴我們，來自於更先進世界的光劍是絕地武士最優雅的武器。據外媒報導，這項由歷史檔案(Profiles in History)拍賣公司所舉辦的好萊塢珍品拍賣會上，由飾路克天行者的演員馬克．哈米爾(Mark Hamill)所使用的光劍將進行拍賣，預估成交價將落在15至20萬美元（台幣4500~6000萬元）之間。

不過，在你一股衝動準備砸下巨資一圓少年夢想前，當年的路克天行者有幾句話要提醒影迷們。哈米爾在周二發布推文說，「我沒有在劇中使用過任何一把光劍，但戲裡確實準備了很多光劍道具給我和一些對戰場景的替身使用。拍戲時多預備些備用道具是很正常的，有時光劍的握把邊緣有些不平整會割傷手掌，他們還用軟海綿多做了幾個。」

這一系列電影中其他眾多道具也將在展會期間拍賣，包括在《星際大戰6部曲：絕地歸來》期間使用的一對C-3PO機械手，預計拍賣價在40,000美元至60,000美元之間；同一部電影中的帝國偵察兵(Scout Trooper)頭盔預計將在10萬美元至15萬美元之間；由哈里遜．福特(Harrison Ford)、凱莉．費雪(Carrie Fisher)、馬克．哈米爾、黛西．里德利(Daisy Ridley)以及其他電影的主要成員簽名的《星際大戰：原力覺醒》中的帝國風暴兵(Stormtrooper)頭盔，拍賣行希望拍賣價格在8萬美元到12萬美元之間。

(中時電子報)

文章來源：Auction of Luke Skywalker’s Lightsaber from ‘Star Wars’ Expected to Fetch $200K

悼念老布希總統 美股今休市 華爾… 武田股東批准620億美元收購夏爾…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。