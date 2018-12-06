佳冬鄉石光見「閱森活樂讀童話館」開張　玉光森林飄散書香芬多精

2018年12月06日 07:15 中時 謝佳潾

玉光國小「閱森活樂讀童話館」5日開張，館內「樹屋」吸引小朋友停留閱讀。（謝佳潾攝）

玉光國小「閱森活樂讀童話館」5日開張，館內「樹屋」吸引小朋友停留閱讀。（謝佳潾攝）

玉光國小「閱森活樂讀童話館」5日開張。（謝佳潾攝）

玉光國小中庭漂書站。（謝佳潾攝）

玉光國小人文學堂。（謝佳潾攝）

教育部推動社區共讀站計畫，盼讓學校圖書館成為偏鄉閱讀據點，進而帶動地方讀書風氣，而玉光國小花1年多時間籌備跟進後，不僅「閱森活樂讀童話館」5日開張，人文學堂、4個漂書站也一併到位，就為期許玉光森林的書香芬多精能從校園飄進社區。

玉光國小校長廖淑珍表示，學校雖位在佳冬鄉的人口密集區石光見，但社區幾乎不見書店，且離鄉立圖書館也有段距離，因此決定爭取共讀站，盼社區民眾走進校園、大手牽小手一起來閱讀，不過又不想畫地自限，所以延伸設計既是閱覽室又可辦活動的人文學堂，以及隨手可拿到書的漂書站。

「玉光森林要飄散書香芬多精了！」廖淑珍指出，校園樹木林立，早有玉光森林的美名，而今在共讀站的推廣下，更盼森林飄出的芬多精是滿滿的書香味，因此從童話館到漂書站都是以森林意象為主設計，不僅吸睛也吸引大小朋友有翻書的興致。

廖淑珍指出，以往圖書館給人的印象就是借書、還書，如今館內有「樹屋」後，好多小朋友喜歡在裡面讀書，這絕對是好的開始，而館內還有小小展演區提供學生表演，可藉此訓練他們的表達能力。

她強調，閱森活樂讀童話館、人文學堂、漂書站都是無償提供學生及社區民眾使用，大人是可以借書回家的，而目前開放時間為上學時間，之後會募集志工補足人力，增加開放時段。

(中時 )