2018年12月05日 23:00 工商 曾麗芳

「三屏鍋家」開幕期間，祭出優惠價139元起，再送私藏小菜一碟。（圖／曾麗芳）

「三屏鍋家」開幕期間單日平均可賣出5、600鍋物，業績好到超乎預期。（圖／曾麗芳）

「三屏鍋家」端出各式鍋物搶市。（圖／曾麗芳）

台中餐飲市場素有「三多」-茶多、餅多、火鍋多！看好台中人特別愛吃熱騰騰的火鍋，投入餐飲業已達20年的周文三，自創品牌「三屏鍋家」，端出數十種鍋物搶市，全台首店就開在距離台中火車站不遠的南區台中路上；11/30-12/1祭出開幕優惠價139元起，再送私藏小菜一碟，果然吸引大批饕客前來嘗鮮！每天平均可賣出5、600鍋物，業績好到超乎預期，甚至引起顧客頻頻詢問是否開放加盟。

自創「三屏鍋家」品牌餐廳的周文三表示，目前手上經營包括貴族世家、孫東寶台式牛排、光復饅頭、浙江味牛肉麵、帝一薑母鴨等各種類型餐廳，不過，大都是加盟店或是接手他人的餐廳，「三屏鍋家」是他投入餐飲業20年來首度自創品牌的代表作。

他說，新店開張後，消費市場反應佳，「三屏鍋家」不僅評估在台中西屯區以及向上路周邊展店，未來也不排除開放加盟體系。

談到「三屏鍋家」的催生過程時，周文三表示，他因為愛吃美食，不僅吃遍國內美食，也專程到日本尋找美食。2016年某一天，他在日本伊藤桑的鍋物食堂裡，點了一鍋後品嘗後驚為天人，當下決定要把伊藤桑鍋物複製回台灣 ，讓更多朋友不用出國，也可吃到如此美味的鍋物。

周文三透過翻譯，得知伊藤桑曾經是飯店研發部的料理人，父親也是台灣人，伊藤桑目前旅居日本，擅長多國料理。伊藤桑認為，食材沒有貴賤之分，只是需要透過對食材的深入瞭解 ，加上專業的料理方式，一般普通的食材，也可以變成在地米其林的滋味！

周文三歷經2年多次的拜訪，終於打動伊藤桑、再透過伊藤桑料理人的匠心，特別為台灣人口味，設計了「亞洲風」的各式鍋物，例如日本的味噌鍋、原味鍋、蕃茄鍋；韓國的泡菜鍋、辣牛肉鍋；東南亞的咖哩鍋、日韓正火的起士牛奶鍋、台灣人最愛的特製麻辣鍋、麻油雞鍋、海藻素食鍋等，還有伊藤桑推薦軟嫩可口的麻辣鴨血、清淡的肉燥飯、各種新鮮手搖飲品。

周文三說，「帝一薑母鴨」台中路店的營業面積達200坪，但考量冬季太短，因此分割60坪土地開設「三屏鍋家」，與旁邊的「貴族世家」南台中店，3家不同類型餐廳全都開在台中路上，要讓南區消費者在餐飲口味上有更多的選擇。

「三屏鍋家」營造時尚且溫馨的用餐氛圍，湯頭特色有濃郁、有清甜、有回甘、有芳香、有激辛等各種獨具的滋味，全來自伊藤桑的職人匠心，傳承大鍋手工熬製的精神 ，一鍋又一鍋熬煮出各種美味的個人鍋物。周文三說，「三屏鍋家」就是亞洲火鍋的大家庭，「歡迎朋友們，大家一起來吃火鍋吧 ！」

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