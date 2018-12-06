墾管處將於15日舉辦「海角樂園慢遊九棚灣」活動

墾管處將於15日舉辦「海角樂園‧慢遊九棚灣」活動，帶領遊客更深入了解九棚村。（墾管處提供）

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墾管處將於15日舉辦「海角樂園‧慢遊九棚灣」活動，帶領遊客更深入了解九棚村。（墾管處提供）

位在墾丁國家公園東北側的九棚，原是戒備森嚴的中科院九鵬基地，而雖地處偏遠但卻實際擁有許多極具特色的人文及生態地景，目前是墾管處授證的第10個生態旅遊社區，為此，墾管處將於15日舉辦「海角樂園‧慢遊九棚灣」活動，帶領遊客更深入了解九棚村。

九棚村地屬滿州鄉、東臨太平洋，設籍約300多人，但實際住的僅約百人，且因交通不便、工作機會少，青壯年人口流失嚴重，而當地最廣為人知的便是中科院九鵬基地，這個有台版「神祕51區」之稱的基地，令九棚又蒙上一層神祕面紗。

然而，九棚最原始的面貌，絕對無關軍事，而是最美麗的草原風景及歷史遺跡，因此在地居民才會在墾管處的輔導下推出生態旅遊，並列為墾丁國家公園認證的第10個生態旅遊社區。

九棚居民在九棚社區發展協會理事長劉怡邑的帶領下，建構出九棚社區生態旅遊，遊程中有引發「牡丹灣事件」的琉球船難登陸點八瑤灣、濱海古道、南仁山石板屋遺址等，以及壯觀的鼻頭草原與沙灘地質景觀。

墾管處表示，登上美麗的鼻頭草原，除了可欣賞太平洋的美麗海岸及層層山巒外，更可遠眺引發「牡丹灣事件」的琉球船難登陸點、即又稱九棚灣的八瑤灣，更盼能透過此活動讓遊客體驗九棚的美好與淳樸，同時也藉九棚故事發思古之幽情。

(中時 )

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