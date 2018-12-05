高雄》高雄副市長 楊秋興尊重韓國瑜的決定

對於高雄市副市長一職，楊秋興（前）5日說，尊重韓國瑜市長。（林瑞益攝）

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旺報

對於高雄市副市長的職務，前高雄縣長楊秋興5日在高雄國際機場說，他完全尊重韓市長，且韓剛當選，會通盤考慮，要相信韓的智慧，並尊重韓。要他接任何職位都OK，讓韓市長考量完再公布。

對於是否談到其他職務，楊秋興說，談什麼內容，讓他先保留；也曾經考慮過其他職務。在去澳門前，他曾經與韓國瑜在蓮潭會館聊過。楊強調，會尊重韓國瑜。

至於近來傳出國民黨大老遞交27人的名單給韓國瑜，楊秋興對此表示驚訝，他說，韓市長已經否認此事，這並非實情，大家對此誤解了，且他也不是國民黨的大老，這是子虛烏有的。

那有建議名單嗎？楊秋興表示，他曾經與韓市長談過，韓希望他協助、提供一些找尋名單，畢竟31個政務官扣掉4個包含政風、人事、警察、主計，還有27個政務官；這與大老無關，也沒有硬塞。他對此的態度是「笑一笑」。

媒體問及是否有一股勢力在排擠楊秋興？他說，去澳門不是逃避交接，這是兩個月前就排定的行程，他去參加兩岸關係論壇，這論壇今年是第八屆，早就排好了。他請媒體不要做過多揣測。

至於去澳門是否扮演招商或密使的角色？楊秋興表示，他不是密使，只是去看一看澳門的發展，澳門的進步超乎預期，其賭場相當先進。高雄欠了3000億新台幣，澳門有46萬人口，每年預算是1000多億港幣，這是高雄預算的3倍，澳門的市庫盈餘是5000多億盈餘港幣，約兩兆多的台幣，這讓他很感興趣，想要藉此當借鏡。4年前，他在競選高雄市長時，就有想在旗津做一個國際綜合休閒渡假村附帶博奕，他也會向韓國瑜建議，對高雄未來的發展做理性的考量。

(旺報 )

副市長飛了!？ 楊秋興今晚返抵… 誰接閣揆!？誰接黨主席!？ 吳祥…

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