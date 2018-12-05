袁艾菲、林予晞甜扮高校制服妹 回味青春「搶肉粽」

2018年12月05日 22:42 中時 潘鈺楨

由日劇女王篠原涼子和人氣新星廣瀨鈴主演，集結知名女星渡邊直美、小池榮子、板谷由夏、友坂理惠等華麗卡司一起向90年少女時代致敬的電影《Sunny 我們的青春》，即將於本週五（7日）在台上映。今（5日）在台北新光影城舉辦首映會，邀請到高中閨蜜袁艾菲和林予晞為電影站台，兩人特地以百褶短裙配上泡泡襪的日系制服造型出席，毫無違和化身清純學生妹，大展逆齡美貌，兩人也回憶當年穿校服的時光，袁艾菲說：「以前冬天制服的毛褲超醜，我就會把西門町訂做的喇叭褲穿在裡面，但每次都被教官發現，還被沒收。」林予晞說：「我會把裙子折起來讓裙長在膝上，但進校門的時候會放下來，趁教官不注意再折起來。」

而這對從高中時期就相識，17年來維持著好感情的學姊和學妹，回想起對彼此的第一印象竟然都是被對方的美貌驚豔，袁艾菲說：「當年予晞來徵選加入班聯會，走進教室的瞬間，所有學姊都驚為天人，內心吶喊『媽呀！也太正了』」，而在學妹眼中，袁艾菲則如女神般的存在，林予晞說：「學姊就像漫畫走出來的人物，在陽光下淡淡的髮色、白皙的皮膚和水藍色的制服，但後來才發現學姊飄逸的感覺其實是因為沒吃早餐或想睡覺。」對於《Sunny 我們的青春》片中對高中少女們的校園生活和友情描繪兩人也都超有感，滔滔不絕地回味當年，袁艾菲說：「去福利社搶麵包超有共鳴，但當年我們是搶肉粽，還有從5樓丟麵包給1樓的同學，結果不小心砸到老師的頭！」林予晞說：「我以前超喜歡瀧澤秀明，都會說他是我的本命，還會一起去小閣樓幫他過生日。」現場兩人互相爆料彼此的高中時期、示範青春5連拍，過程中笑鬧不斷，足見好默契和深厚感情，也推薦懷念高中時代的友誼、想要被好好感動的觀眾進戲院支持《Sunny 我們的青春》。

《Sunny 我們的青春》描述奈美（篠原涼子 飾）與高中時代好友芹香（板谷由夏 飾）相隔22年再度相遇，卻得知芹香因罹患癌症，只剩下一個月的生命，她臨終的心願是找回高中曾經一起組團的「SUNNY」成員。為了幫助芹香完成願望，奈美想盡辦法找回失散多年的好友們，過程中，彼此遺忘多年的青春回憶也再度湧上心頭。電影7日在台上映。

(中時 )