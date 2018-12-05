不懼核廢料 荷蘭低放貯存場成藝術品展示區

2018年12月05日 22:55 中時電子報 江飛宇

核廢料存放場生人勿近? 荷蘭博爾瑟勒市(Borssele)的市長格爾賓．戴克斯特豪斯(Gerben Dijksterhuis)就不這麼想，他為了打消市民對核廢料的疑慮，特別將低放貯存場，變成藝術文化展示區，成功取得公眾的對核能安全的信任。

國際原子能總署IAEA在上個月舉行的一場國際核廢料討論會議上，來自歐洲各國95個城市的市長、議員和國家原子能管理代表們，討論了放射性廢物管理，以及與民眾溝通的經驗。

荷蘭博爾瑟勒市的戴克斯特豪斯市長說：「核能議題絕對不是學術圈的封閉話題，而是為人民服務的公眾事務。每個人都知道城市附近有一座核電廠，而且核電廠就會產生廢棄物，這一些都理所當然，有什麼好迴避的呢?」

他決定將市內的核電廠低放貯存場的部分空間向公眾開放，整理出了一條藝術廊道，一側是以水泥安定固化後的低放核廢料，但是另一邊卻是珍貴的藝術文物，民眾在參觀藝術品時，順道瞭解低放核廢料很安全，不會傷害民眾，對核能的疑慮也跟著消減了。

IAEA副總幹事兼核能司司長米哈伊爾．丘達科夫(Mikhail Chudakov)說，雖然核能工業有著安全可靠的放射性廢物管理，以及科學技術基礎，但是光有知識是不夠的，良好的放射性廢物管理計劃，絕對還需要加上「建立與當地民眾的信任感」。

丘達科夫說：「面對氣候異常，在其他低破能源技能還沒有增長的情況下，核電擔負著比以往還大的環境責任，要是核能不被人們信任，我們將無法實現改善氣候的目標。」

英國塞拉菲爾德核後端處理場長年「風評被害」，然而現在卻勇於說自己核後端處理是重要的事業。(圖/Sellafield)

英國西北部康布里亞市(Cumbria)的塞拉菲爾德(Sellafield)原本是世界第一座工業規模發電的商業核電廠，如今成為核燃料再製與核廢料處理廠。該廠成為英國的一個核能工業典範，該市的副市長大衛．摩爾(David Moore)說：「我們這裡處理核廢料已經超過五十年的經驗了，這使我們的社區成為世界上最了解核廢料的地方，而且這是一項產業，提供許多高薪的工作，也是核能知識培訓的營地。」

不過，塞拉菲爾德的核廢料處理事業確實有許多爭議，在1950年至2000年期間，該廠有21起核能事故，出現過1次5級核安事故、5次4級核安事故、15次的3級核安事故。綠色和平組織稱，由於塞拉菲爾德會排放輻射汙水，使得「愛爾蘭海是世界上污染最嚴重的海域之一」，許多機構都宣稱這地方的罹癌率很高。

然而，1983年與2003年兩次大規模居民健康調查，都沒有發現明確的健康風險問題，罹癌率也與其他地方差不多。

瑞典東哈爾馬市(Östhammar ) 決定建造深層的核廢料永久處理庫，現在正在等待官方核准。該市的市長傑克柏．斯潘根堡(Jacob Spangenberg )說：「每個國家都有「自己難唸的經」，沒有辦法對別人的良好經驗給『複製貼上』。但是絕對可以可以從別人的經驗中得到靈感，這就是為什麼這樣的會議如此重要。」

加拿大安大略電力公司核能發電部經理佛瑞德．庫茲(Fred Kuntz)說：「核廢料一直是全世界都頗受爭議的話題，多數民眾缺乏信任，也就感到恐懼。這形成推動核能的阻力。多數人都會要求『核廢料解決方案』。然而，所謂的『解決』，更多在於『如何建立信任』。更多的對話與說明，建立起公眾對核廢料管理的認知，才能打消疑慮。」

(中時電子報)