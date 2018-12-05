陸軍564裝甲旅遭戰車撞傷士官 開刀後脫離險境

2018年12月05日 22:56 中時 林雅惠

位於高雄市岡山陸軍裝甲單位5日下午在進行車輛保養時，車輛不慎撞上在車前指揮的馬姓士官，馬姓士官的內臟破裂，被送往高雄榮總進行急救，手術相當順利，目前脫離生命危險。

陸軍八軍團下轄564裝甲旅位於小崗山下的營區下午3時許進行車輛裝備保養時，傳出有人遭戰車履帶夾傷，造成馬姓下士肝臟、脾臟及胰臟等多處臟器破裂的嚴重事故。被撞傷的馬姓下士被送往高雄榮總急救，而肇事的駕駛則是該單位一名排長。

陸軍八軍團政戰主任武立文少將晚間表示，馬姓士官及謝姓排長下午在執行戰車例行性保養時，因不慎撞擊到馬姓士兵，單位在第一時間就將馬送就近的秀傳醫院治療，經醫院診斷內臟有出血，故緊急轉送高榮總開刀治療，院方表示，開刀手術後左腎摘除，生命跡象穩定。

武立文少將說，謝姓排長今年7月任官，之前在訓練中心接受過32週的專業訓練，其中有21小時是實施戰車駕駛的基本訓練，表現優異，馬姓士官是2015年到部隊，目前服務時間有4年10個月，在營區表現都不錯。

武立文少將說，總長司令指派督察長室組成後勤及作戰部門專案調查小組，對於整個肇案經過實施調查及釐清，今天下午部隊也與馬姓士官的母親接觸，她希望部隊做好全部的醫療照顧，對於事發原因，則交由專案調查小組釐清，至於肇事戰車，是在2004年出產，最近一次保養是在今年10月中旬，目前並未發現有機械上原因肇事。

(中時 )