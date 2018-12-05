資深男星《公園》拋家棄子 挨轟渣男

陳竹昇（左起）、王琄、楊孟霖飾演一家人。（公視提供）

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陳竹昇（右）、楊孟霖劇中有父子爭執戲。（公視提供）
陳竹昇（右）、楊孟霖。（公視提供）
王琄、楊孟霖飾演母子。（公視提供）

公視戲劇《8號公園》敘述5個熟齡男女的生命故事，探討50後人生新方向，王琄在劇中飾演努力賺錢的百萬房仲角色，每次看到陳竹昇演的落跑老公就展開追逐戰。王琄無奈表示，邊跑還要邊被陳竹昇言語攻擊，忍不住大喊：「你可不可以不要再念了。」

客串演出拋家棄子負心漢的陳竹昇，上戲第一天就開始你追我跑的戲碼，一路上一直罵老婆「掃把星」、「賠錢貨」，連「阿桑」都叫出口，王琄直呼：「不負家庭責任還一直亂罵，我真的很想給他兩巴掌！」陳竹昇妙回：「打是情罵是愛嘛！可見還是有愛的喔。」吊兒郎當的樣子讓王琄怒喊：「真的是渣男！」陳竹昇又立刻接話：「對！帥到分手的那種。」金鐘影帝、影后鬥嘴妙趣橫生。

陳竹昇不只碎碎念讓王琄受不了，也和飾演兒子的楊孟霖有多次肢體衝突，父子在家中客廳一言不合大打出手。楊孟霖表示，「竹昇哥很有經驗，會找比較安全的方法過招，讓彼此不容易受傷，打架過程其實蠻嗨的，很有真實感」。哪部分最辛苦？他反而回答客廳很熱，「還好晚上拍，如果是白天我可能會熱到昏倒」。倒是王琄在雙方扭打後衝進來勸架，卻在被推開撞上鐵門時不慎劃傷手，「有時候顧戲不顧人，為了讓大家演起來不要有壓力，當下就沒提了」。

楊孟霖跟陳竹昇除了要打也要吵，回想有一幕父親為了爭遺產，一直「番」要離婚，導演希望兩人可以即興一路吵個一分鐘，楊孟霖笑說：「竹昇哥一下就可以讓我的情緒起來，完全可以秒惹怒我！那一場對嗆得很過癮。」楊孟霖心中七上八下，每每播到父子不合的橋段，就會偷偷觀察爸爸的反應。

王琄語重心長表示，戲裡忍受老公背叛，不顧兒女的誤會也照顧生病的婆婆到最後一刻，吐出一句：「其實重點不是你們喜不喜歡我，是我從來沒有喜歡過我自己。」感嘆要承認「不喜歡自己」是需要勇氣，希望這個角色可以讓觀眾一起審視人生，想想到底多久「沒有好好愛自己」，呼籲：「50之後人要過得輕盈，扛好自己該負的責任就好了，屬於別人的部分就適時地放下吧！」該劇本週四（6日）晚間9點播出完結篇。

(中時 )

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