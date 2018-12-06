紅貴賓圈粉　幾乎人見人愛

紅貴賓犬「多多」的模樣相當可愛。（林瑞益攝）

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旺報
飼主劉麗與愛犬「多多」。（林瑞益攝）
「多多」看到鏡頭，立正站好。（林瑞益攝）

住在高雄市岡山區的劉麗一家人，飼養一隻紅貴賓犬「薛多多」。多多當初要進這家門時，還是經過佛祖同意的，連得3個聖筊，擊敗另一隻競選的狗，成為這家人的嬌客。

這狗是雄性，今年2歲，尚未結紮；家人多喚牠「多多」。劉麗笑說，曾經有人登門提親，想要跟他們結親家，但經過考慮，覺得讓多多再長大一會兒；至今，還不想讓多多出門，當「在室的」就好。

「多多」不愧是汪星人，賣萌、耍可愛或扮憂鬱都相當拿手，有很多鄰居是她的粉絲，手機裡有許多照片，捕捉「多多」的風采。

牠對人類的統戰伎倆之一是欲擒故縱，對於第1次碰面的鄰居或朋友，都不太理睬，還會對人家大小聲，汪汪叫個不停。但等到這朋友第2次或第3次拜訪，「多多」如果覺得這人可親，就會選擇性地與這人當朋友，馬上就「圈粉」了。

「多多」的日常，牠很挑嘴，不吃飼料。這也印證了飼主的心軟，捨不得寵物不吃或餓著。飼主們平常會煮雞肉塊等料理給主子吃，或準備起司條給牠解饞。「多多」也會準備一些乾糧，把愛吃的東西放在窩裡，餓了時可以找出來吃。

劉麗說，「多多」很有方向感，出門後要回家，鄰近家裡500公尺就會叫幾聲，表示快到家了。

(旺報 )

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