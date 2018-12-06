律師說法》祭祀公業補助金 只給兒不給出嫁女 合理嗎？

2018年12月06日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

江姓女子父親3年前過世，和弟弟繼承父親在江家祭祀公業的派下權，然而祭祀公業派下公會通過「每位派下員補助款十萬元」決議案，卻獨漏已出嫁的江女，法官以祭祀公業違反憲法性別平等原則，判祭祀公業敗訴。

●法律評析

本件爭點：

江女向祭祀公業主張自己為派下員，祭祀公業應給付她派下員補助款，已出嫁之江女有派下權江女是否適用祭祀公業條例第5條「條例施行後派下員發生繼承事實，其繼承人應以共同承擔祭祀者列為派下員」，本篇將就判決考量因素及理由討論之。

判決主要理由及考量因素：

‧依照祭祀公業條例第5條本條例施行後，祭祀公業之派下員發生繼承事實時，其繼承人應以共同承擔祭祀者列為派下員。

‧參考大法官釋字728號解釋理由書認為祭祀公業條例第5條規定雖基於性別平等而立法，但整體派下員制度仍存在差別待遇，為做合憲解釋祭祀公業條例第4條、第5條應分別適用。

本案江家祭祀公業管理人聯席會議決議：「已出嫁女子不發放補助金」，剔除江女領取補助金之資格，但法院認為管理人聯席會議是執行單位，無權推翻派下員大會的決議，且法院也認為管理人的決議已侵害已出嫁女性的財產權，及違反憲法性別平等原則，並引述大法官釋字728理由書，雖然祭祀公業條例第4條第2項、第3項、第5條的規定係基於憲法所保障的性別平等原則，實際上還是因為規約而造成不平等的差別待遇，故祭祀公業條例第4條及第5條應分別適用，江女的父親是104年死亡，江女為江父的法定繼承人，並且近5年來都有祭祀祖先、分擔祭祀費用，江女依本條例第5條應為派下員，祭祀公業應給付10萬元祭祀補助金。

本件勝訴關鍵：

江女堂弟、堂姊均為江女作證，指出她連續5年都有參加祭祖，也有去掃墓，有共同承擔祭祀之事實。

結語：

祭祀公業第五條「本條例施行後，祭祀公業及祭祀公業法人之派下員發生繼承事實時，其繼承人應以共同承擔祭祀者列為派下員。」的重點在於，系爭條例於97年後施行，祭祀公業之派下員若於97年後過世，派下員之法定繼承人有共同承擔祭祀，即應列為派下員。

(中時電子報)