神棍願自付1萬幫「昇天」慘遭女子奮力緊夾抵抗

2018年12月06日 00:01 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

台中一名女子因生活遇到問題，男友也開刀覺得不順遂，友人介紹她到桃園市大園某神壇問事，後來神壇主事石男，到女子苗栗縣住處看風水，語出驚人的表示：家中有吊死鬼，且女子性生活不順有卡到陰，讓他「幹」10分鍾，氣就能通，男子還動手強脫她內衣、拉下她內褲撩陰毛，而遭到女子反抗驅趕，石男甚至說願給女子1萬元讓她高潮，還硬要用手指強插下體，所幸她兩腿夾得很緊才沒被得逞，台中高分院依妨害性自主未遂判2年徒刑。

判決書指，2016年7月這名女子因自覺運氣不好數度到神壇問事，男友當時也生病開刀，女子曾帶男友到石男的神壇問事，同年9月26日石男到女子苗栗縣竹南鎮的住處，為她看風水兼消災解厄，男子先是用毛筆在她背上筆畫符，但突然將她上衣連同裡面的內衣拉起，讓她胸部露出，女子想要拉下來遮住還拉不下來，受驚嚇後的女子大聲斥責要他離開住處，但石男不完全不理會，還說她對神駕不尊，她是下面的氣不通，如果讓他幹10分鐘，氣就通了，女子還可享受高潮，也會給她1萬。

這名神棍將她推倒在臥房床上，伸狼爪入上衣猥褻，還脫下她的褲子及內褲，撫摸其下體，還調侃說她陰毛長這樣，「性需求很大」、「男友一定很久沒有碰」等。

自由時報報導，女子供稱，石男說她下面的氣都堵住了，神明現在在他身上，讓他幹10分鐘氣就通了，石男還跨坐到她身上，用生殖器抵住她，還笑她胸部這麼大，就知道妳男友沒有常常親妳，還說她胸部有硬塊、有乳癌，如若不讓神明處理不到半年就會死。

而石男在法庭上全盤否認性侵、犯罪等行為，法官認為被害人指述明確，被告犯行明確，一審苗栗地院判2年，二審台中高分院維持2年。

(中時電子報)