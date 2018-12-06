美翻了！戴妃上身 凱特最愛就是它

2018年12月06日 01:00 中時電子報 楊幼蘭

凱特與戴妃頭飾

10月時凱特才戴著這珍珠鑽石頭飾出席國宴

戴它千遍也不厭倦，劍橋公爵夫人凱特顯然很愛已故婆婆戴安娜的珍珠鑽石頭飾。每逢盛會，都可以看到她戴上它。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《娛樂今夜》（Entertainment Tonight）5日報導，這有19顆水滴形大珍珠的頭飾名為「劍橋情人結」（Cambridge Lover's Knot）。上次凱特戴上它，是在10月的國宴時，而她4日晚現身白金漢宮，出席外交使節團晚宴時，再度選擇它來襯托自己的容顏，顯得高雅而神采奕奕。

這頭飾是1914年瑪麗王后模仿祖母黑森-卡塞爾公主奧古斯塔（Augusta of Hesse）的頭飾，也就是「劍橋情人結」1.0版所打造，但這原始的頭飾據信已成為不明人士的私人收藏。

而瑪麗王后為了打造「劍橋情人結」2.0版，不惜從個人珠寶收藏中，犧牲了名為英格蘭仕女（Ladies of England）的頭飾。

瑪麗王后1953年過世後，便由孫女伊莉莎白二世（Elizabeth II），也就是現在的英國女王繼承。雖然女王在1950年代時戴過幾次，但後來又出現她更喜歡的頭飾，也就比較少戴了。

1981年戴安娜嫁給查爾斯王子時，女王原本要讓她戴著「劍橋情人結」頭飾結婚，但戴妃最後卻選擇了家傳的「史賓賽頭飾」（Spencer Tiara）。儘管如此，「劍橋情人結」仍成為戴妃的最愛之一。由於戴妃經常戴著它出席晚宴盛會，這頭飾也因為她而聲名大噪。

(中時電子報)