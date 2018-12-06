鈕承澤昔自爆和孫鵬「拉學妹進男廁強吻」 小S驚：根本強暴犯

2018年12月06日 00:55 中時電子報 施品瑜

鈕承澤曾爆會和孫鵬比賽「強吻女生」。（影片26:00開始）

導演鈕承澤（豆導）5日驚傳性侵新片《跑馬》女工作人員，警方介入調查中，但當事人鈕承澤尚未回應，而他過去的「騷擾前科」也一一被翻出，像是曾藉拍戲機會親張鈞甯，或逼柯奐如拍全裸床戲，爭議不少。其實，他之前上節目就曾自爆在念書期間，會和孫鵬比賽「強吻女生」，讓小S聽了都直呼：「根本強暴犯」。

鈕承澤和孫鵬同是「國光幫」，前者2004年上《康熙來了》大聊就學期間的趣事，其中，鈕承澤提到曾和孫鵬進行「接吻比賽」，當時兩人每節下課都會在走廊上等女生經過，「只要有女生經過，你就把那女生帶進廁所，另一位在外面偷看，看你有沒有親到他」，且吻的一定是「嘴」而非臉。

鈕承澤更當場示範如何說服學妹「親嘴」，由小S演「被強吻」的路過學妹，被問到女生是否看到他就會立刻降服？鈕承澤還自我調侃「可能懾於我們的淫威」，讓小S聽完也忍不住喊「你們根本是強暴犯。」

但若被吻的女生尖叫該怎麼辦？鈕承澤回應「尖叫就尖叫啊，就『對不起、對不起』這樣子。」並稱比賽結果是孫鵬贏，笑稱：「因為我都…你知道我都不敢這樣子，我都說：『妳願意讓我親一下嗎？』如果她說不願意，我就算了。」惹得現場笑聲一片，但似乎沒人相信他所說的「不敢」。

(中時電子報)