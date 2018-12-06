旺旺雞肉飯24小時營業，夜貓子的深夜食堂

2018年12月06日 02:32 中時 莊哲權

▲24小時營業的旺旺雞肉飯，是台東許多夜貓子的深夜食堂。（莊哲權攝）

▲1碗雞肉、1碗貢丸湯，60元有找，是經濟實惠的平民美食。（莊哲權攝）

▲淋上紅蔥雞油的雞肉飯，令人指食大動。（莊哲權攝）

▲來自台南的無刺虱目魚湯，新鮮清爽，是旺旺雞肉飯店內必點美食。（莊哲權攝）

莊哲權／台東報導

位於台東市中山路鬧區的旺旺雞肉飯，是台東少數24小時營業，而且全年無休的小吃店，優質台東米煮成的熟飯，淋上紅蔥爆雞油，搭配清爽鮮味的虱目魚肚湯，還有多樣化的小菜，是許多夜貓子及夜歸人「呷粗飽」的深夜食堂。

台東市早期舊火車站還沒搬遷前的商圈，有3家24小時營業的雞肉飯、魯肉飯小吃店因為「俗擱大碗」，是過往旅客、東大學生、返鄉阿兵哥、夜班員工在飢腸轆轆時祭五臟廟的最佳去處，因為價格實在，幾個銅板就可以飽餐一頓。

火車站搬遷之後，當地原本生意興旺的店家一度沒落，近幾年因秀泰影城開張，及鐵花商圈的興起，商機再現，每天顧客絡繹不絕，其中的旺旺雞肉飯，生意跟店名一樣旺。

已經有30幾年歷史的旺旺雞肉飯，目前由傳承至第2代的越南籍外籍媳婦阿春接手經營，老闆娘阿春說，他們家的雞肉飯，採用嫩雞胸人工撕成雞絲，紅蔥雞油也是自己榨的，白飯則採用台東良質米。

此外，店內還有必點的魚肚湯，採用每天從台南運來約100片的無刺虱目魚肚，口感清爽鮮美，全部都在當天就賣光光，還有多樣小菜及快炒，提供消費者多樣選擇。

店名：旺旺雞肉飯

地址：台東市中山路407號

電話：（089）328866

營業時間：24小時，全年無休

價格：雞肉飯35元

(中時 )