12月06日三大報頭版要聞

2018年12月06日 07:10 中時電子報 綜合報導

@中國時報

國民黨總統大選提前開打！黨主席吳敦義在2日表示，黨內總統初選與立委提名作業可能在明年5、6月決定後，引發青壯派立委反彈。藍委林奕華、李彥秀、蔣萬安等呼籲，5、6月的時程已太晚，因2020年1月即可能舉辦總統、立委選舉，應給予候選人有充分時間準備；同時，黨內初選制度必須是「開大門、走大路」，黨中央須以勝選、為台灣人民謀福利做為最大考量。

南高合作拚經濟，不挑釁對岸！面對新科高雄市長韓國瑜，立馬挽袖拚經濟，準台南市長黃偉哲強調，將加強「南南合作」與高雄加強合作，除適當時機拜訪韓市長外，更不排除到大陸行銷農產品，不搞對抗不挑釁，希望兩岸維持和諧穩定，一起拚經濟。

台北高等行政法院上周裁定，黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織的行政處分，應「停止執行」，婦聯會財產理應解凍，但是黨產會昨表示，該會已決定抗告，在最高行政法院裁決出爐前，婦聯會不應逕自任意動支財產，並警告銀行「須注意婦聯會是否脫產」，若婦聯會在停止執行期間脫產，北高行應負最終責任。

民進黨立委段宜康在2014年九合一大選期間指控前國民黨立委林滄敏涉詐領540萬補助款，賭吞曲棍球，結果段反被判賠100萬。不過近期監委開始約談承辦檢察官，外界懷疑監委想幫段翻案。段宜康昨在立院司法法制委員會解釋，那是他向監院陳情後，監委才去查。藍委林德福則質疑，段既是當事人，就不適合在質詢台上談這事。

@旺報

九合一選舉藍軍大勝後，國共關係備受矚目。據了解，延宕已久的國共論壇，國民黨內已初步決定，傾向於明年520後舉辦，如此可避免國民黨主席吳敦義申請赴陸被蔡政府羞辱，吳敦義屆時如以總統參選人之姿赴陸更好，跟中共總書記習近平見面，就算不加分，也不會有壞處。「蔡自己也想跟習會面，民進黨抹紅是沒有用的。」

九合一大選後國民黨奪下15縣市，意外在兩岸城市交流議題引發「各縣市自立vs.黨中央統合」的爭議，也由於2020年將近，浮出台面的黨內各「太陽」誰會出線角逐總統大位也成為焦點。有黨政人士分析，即便各縣市都與對岸展開雙城論壇，也需要黨中央統籌規劃，「不是任何一個人或哪個市長能領頭、獨攬所有光環！」

國民黨黨主席吳敦義日前表示，要在明年5、6月啟動總統大選的黨內初選與立委提名作業，引發前立委孫大千在臉書上開轟，這是「司馬昭之心，路人皆知」，延到明年5月舉行，明顯是為特定人選打造遊戲規則。他直言，吳敦義花了2年多的時間也未幫助國民黨轉型。

美國國防部網站12月1日公布題為《國防部長馬提斯談國防戰略》的文章指出，五角大廈正在展開一系列改革。上月，美國國防部完成了首次統一財務審計，這項審計工作涵蓋了2.7兆億美元資產。馬提斯談及美國的技術和創新投資。馬提斯表示，由於對手不斷增加彈道飛彈、巡弋飛彈和高超音速飛彈的數量並提高其先進程度。而美國正在推進下一代的飛彈防禦系統，以保護美國及其盟友和夥伴國。

@工商時報

蘋果與Android兩方陣營的高階手機銷售冷淡，供應鏈上的廠商營運跟著打寒顫！其中，鏡頭廠大立光11月營收月減23％，機殼廠可成單月營收則跌破百億大關、僅96.21億元，月減達25.1％。由於高階手機買氣低迷，業界傳出大立光12月營收將持續走低，目前手機供應鏈神經緊繃、不敢有樂觀的期待。

美國債市本周出現驚人發展，其公債殖利率曲線周一出現逾10年來首度倒掛，引發外界擔憂美國經濟很可能在未來12到18個月陷入衰退，並也反映美國聯準會（Fed）的緊縮貨幣政策將進入尾聲。

為吸引台商回台投資、加速5G應用發展，行政院長賴清德昨（5）日再拍板重大利多，企業投資智慧機械、5G相關應用設備，不論硬體、軟體支出，均給予營所稅投資抵減優惠，單年抵減享受5％抵減率，分三年則抵減率為3％，企業可二擇一，預計明年元旦正式上路、109年報稅適用。

中研院經濟所5日公布2019年實質經濟成長率預測值為2.45％，低於2018年的2.64％。中研院經濟所總體經濟研究團隊表示，全球經濟受到中美貿易衝突升溫與國際金融市場波動加劇的影響，擴張步調呈現不平衡發展，隨著下行風險逐一實現，影響經濟成長力道，台灣出口需求和消費動能勢將相對減弱。

(中時電子報)