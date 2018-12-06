PABLO重返台北 12／21開賣首推mini版半熟起司塔

2018年12月06日 08:10 工商 姚舜

PABLO的「經典原味起司塔」，是PABLO的常銷熱賣商品，重返台灣不會缺席。(圖／PABLO)

台灣吃貨哈日！日本名店也愛台！傳言將重返台灣市場而被吃貨高度期待的日本人氣半熟起司塔PABLO，在睽違台灣市場2年後確定重回台北，開在台北市信義區新光A8館的新店也確定在12月21日開賣，除創下日本名店在台灣市場「告別後再復返」、「熄燈再點燈」先例，也顯示台灣消費力讓PABLO戀戀不忘、依依不捨。

PABLO於2106年由和億生活集團代理引進入台，集合內用與外帶的第一家開在HOYII北車站，不過由於品牌總部與台灣代理雙方對營運模式、品牌代理認知有差異，10個月後雙方即結束合作關係，PABLO告別台灣市場。

PABLO第一次入台「來去匆匆」創下了幾個紀錄：1.新店開幕初期天天大排長龍，消費者至少要排隊3小時才吃得到。2.首創內用與外帶雙合一店型。3.最短命品牌代理。

有別於上次是透過代理搶灘台灣，PABLO這回重返台灣市場，為強化台灣消費者對PABLO品牌認同感，並與顧客之間建立強烈的情感連結，由擁有PABLO品牌的日商公司DOROQUIA HOLATHETA以參與管理直營的方式在台灣重新出發。這個決定，使12月21日在新光A8館開賣的PABLO門市，成為該品牌在海外唯一的直營門市，這也再度顯示PABLO對台灣市場的重視與信心。

PABLO再回台灣，除了以精心挑選的奶油起士和蛋白, 加入大量的杏桃醬，呈現出精緻蓬鬆的內餡的PABLO經典招牌「經典原味起司塔」將再度與吃貨「重逢」，公司於2015年在日本推出的自信作「PABLO mini」也將首次登台。這種小巧的起司塔直徑大約6.5公分、約手掌心大小，標榜最適合一個人輕鬆享用。有別於經典的起司塔，「PABLO mini」並時兼具送禮需求，提供客人年節送禮新選擇。

PABLO一號店於2011年9月在大阪梅田站1號店開幕，其後快速拓點展店，在日本曾創下單店單日銷售超過2,000個起司塔紀錄，平均每7秒即賣出一個。同時日本長青節目「黃金傳說」並將之封為全國排隊人氣第三名的甜點名店，日本吃貨將之稱為「一生必吃一個」，訪日遊客亦以「遊日本必Buy必嘗的起司塔」。

截至今年12月底，PABLO在全日本共有58家連鎖門市，日本以外則共有20店，包括：菲律賓、泰國、印度尼西亞、新加坡、加拿大、澳洲及越南皆有門市，即將開賣的台灣店則是第79家分店。

PABLO的產品研發能力強大，經常會推出季節限定商品提供客人選擇，如2014年1月在日本Familymart/全家便利店全國約9,800店舖銷售「PABLO監修起司塔」、2014年8月於所有日本直營商店開始銷售「Sabrel Cheese餅乾-抹茶」「起司千層酥-宇治抹茶」。在台灣，「小七」7-11亦曾度引進PABLO限定商品「抹茶起司塔」與「焦糖起司塔風味蛋糕」。另精品超市JASONS也曾引進PABLO「起司塔冰」，銷售成績皆不差。如今，該品牌重返台灣，是否能再度造成轟動？是同業關注焦點。

(工商 )