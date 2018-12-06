駐外館臉書全改「Taiwan」朱學恒轟外交部：腦袋開洞！

2018年12月06日 07:49 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

為提升台灣在各國的鑑別度，不少駐外館臉書近期掀起改名及改圖潮，分別在大頭貼上改為以「Taiwan」為主的圖樣及名稱；外交部近期向全球外館發出通電，駐外館處官方臉書名稱可改為只用駐地語言，並以「台灣」為開頭。不過對於外交部的做法，宅神朱學恒轟所以民進黨敗選後的檢討，就是更改外館名稱而已嗎？根本是腦袋開洞了嗎！

外交部近期向全球外館發出通電，駐外館處官方臉書名稱可改為只用駐地語言，並以「台灣」為開頭，希望藉由臉書推動公眾外交。截至目前統計，已更換圖像的外館有波士頓、溫哥華、秘魯、那霸分處（日本）、印尼、智利、愛爾蘭、捷克與拉脫維亞等處；名稱與圖像同時更換的有西雅圖、歐盟、布魯塞爾。後續將改名的包含荷蘭代表處。

對於外交部的舉動，朱學恒於臉書發文表示，「說好敗選要檢討，反省完畢就改名，駐日代表來助選，幫誰誰就選不上，於是決定要改名，這他媽的好棒棒」！文末怒轟外交部是腦袋哪裡開了洞！

底下網友也紛紛回應，「這些人真的吃飽太閒。給他們的薪水太高，所以每天才有那麼多時間在搞這些文字遊戲」、「自嗨而已吧！改了馬上就獨立了嗎」、「叫Taiwan就走得比較出去？別鬧了吧！看來蔡政府是打算放棄除了台獨之外的海外僑社了」、「直接宣布台灣獨立不是更好。大家更樂見其成」。

還有網友表示，「講了不知道幾十年，統也沒有統，獨也沒有獨，有生之年都只會是這種情況，不會變中國人、台灣人、日本人或是美國人，所以，不要再玩文字遊戲不要再騙了好嗎！厲害了我的政客」、「這是種『反正我即將要離開；先搞爛它』的概念嗎」！

(中時電子報)