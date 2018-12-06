吃到飽有新招！ 礁溪長榮鳳凰Buffet「棗」樂趣

2018年12月06日 08:32 工商 姚舜

〈芥末金棗烤魷魚〉是將美式黃芥末醬、 客家金棗醬與美奶滋混和後，塗在肉厚且彈Q的阿根廷魷魚抹滿醬汁後炭烤。（圖／礁溪長榮鳳凰酒店）

〈金棗味噌田雞腿〉是將田雞腿泡在加了蒜頭的牛奶中醃漬入味後，再沾上加入碎檸檬葉的麵糊後油炸。（圖／礁溪長榮鳳凰酒店）

〈金棗風味雞蛋糕〉的造型討喜， 擺在取餐檯上宛如一籃雞蛋。（圖／礁溪長榮鳳凰酒店）

〈蜜金棗燉豬腳〉是以金棗醬取代冰糖，滷完豬腳後加蜜金棗醬再滷一次，甜中帶酸滋味可以去除油膩感。（圖／礁溪長榮鳳凰酒店）

〈蘭陽金桔烤扇貝〉的醬汁是仿莎莎醬做法，將橄欖油炒蒜頭碎、洋蔥碎與切丁後的蜜金棗炒香後加水，以及客家金棗醬、檸檬汁煮成醬汁，淋上新鮮扇貝，再放入烤箱烤出。（圖／礁溪長榮鳳凰酒店）

〈星蔥金柑烤魚〉是將鮮魚片香烤至兩面金黃色後，再用薑汁金棗醬提味。（圖／礁溪長榮鳳凰酒店）

位在宜蘭的長榮鳳凰酒店(礁溪)推出「棗樂趣」冬日住房專案，帶旅體驗農村生活採金棗、品嘗金棗風味饗宴，以及金棗手作體驗。（圖／礁溪長榮鳳凰酒店）

又稱金橘或金柑的金棗，是柑橘類中營養最豐富的水果，每年12月起到隔年1月則是金棗盛產的季節，而台灣90%的金棗都產自宜蘭的礁溪鄉、員山鄉與三星鄉，每年到了這個季節，滿山遍野的黃澄澄金棗林，為宜蘭創造了許多財富。因此，位在礁溪的長榮鳳凰酒店決定以「棗樂趣」為主題自即日起至明年2月28日止推出冬日住房專案套裝，除帶住客前往有吉園圃認證的〈宜富金棗果園〉採金棗，體驗農村生活樂趣，並設計推出「金棗DIY手作體驗」。同時館內〈桂冠自助餐廳〉主廚Rock吳建平並以金棗與金棗醬入饌，設計了許多「金棗菜」讓食客吃到飽，為難得的主題式Buffet饗宴。

根據宜蘭文史工作者考據，金棗蜜餞在19世紀時就已經是宜蘭的特產。道光年間，朱材哲奉朝廷之命擔任噶瑪蘭通判，來到現今宜蘭後發現當地百姓根本不吃果樹上結實纍纍的金棗，原因是太酸。所以他要求官府內家廚將金棗製成蜜餞，用來配茶招待客人。從此，金棗成了經濟作物。

成熟後果實飽滿、顏色黃澄澄的金棗，在食品餐飲應用範圍很廣泛，以金棗加工製作的蜜餞，早已是宜蘭最具代表性的伴手禮。而金棗果皮富含橘皮科果實獨有的精油且香氣濃郁，所以也可以應用在烘焙食品為糕點添香。

此外，金棗除了可以為雞尾酒調味，也可以榨成果汁，或是加工製成果醬，以及發酵釀酒，以不同型式、樣態與風味，挑逗食客味蕾。

礁溪長榮鳳凰酒店〈桂冠〉自助餐廳主廚Rock吳建平，就是利用蜜金棗與金棗醬2大元素入饌，從主菜到甜點烹調料理出中、西與日式不同風味菜餚，提供食客完整在地最美味體驗。

〈蜜金棗燉豬腳〉就是一東西方融合的混血菜，Rock以蜜金棗醬取代冰糖滷製豬腳，主廚先將豬前腳用傳統中式料包滷煮後，再加入蜜金棗醬再滷一次，成菜後甜酸滋味恰可去油解膩。〈剝皮辣椒金棗雞〉烹調工序有點繁複，Rock說去骨雞腿肉先醃用胡椒鹽醃漬調味後再油炸定型。然後再將雞腿肉放在用剝皮辣椒與薑汁金棗和蜜金棗一起熬煮的醬汁中以紅燒方式收汁，成菜後除甜酸外並帶有辣味，更增食慾。

〈芥末金棗烤魷魚〉靈感來自美墨料理，Rock用美式黃芥末醬、 客家金棗醬與美奶滋混和作成獨特風味醬汁，再塗?在肉厚彈Q的阿根廷魷魚上先炭烤一遍，然後再灑上墨西哥香料粉後再炭烤一次，成菜後魷魚表層焦香、肉質彈Q，開胃且下酒。

肉質細緻柔嫩的田雞腿是法菜常用食材，Rock將田雞腿泡在以蒜頭提味的牛奶中，然後裹上沾滿檸檬葉的麵糊後油炸，酥脆的黃金表皮嚐起來爽口，吃食時可以沾上用蜜金棗碎、金棗醬、白味噌、美乃滋與香菜碎調製的沾醬，風味與口感很誘人。

〈三星蔥金柑烤鮭魚〉用了宜蘭三星蔥和金金棗兩大特產料理鮭魚。新鮮魚片兩邊香烤至金黃，再以綠豆蔻、香菜籽乾煸至香氣展現，然後以洋蔥、三星蔥、白酒與金棗調味製成濃稠醬料後淋在香烤鮮魚表面上，成菜後風味也很獨特。

傳統台式〈雞蛋糕〉最近頗受年輕消費者喜愛，〈桂冠自助餐廳〉此次推出金棗饗宴，甜點檯上也有〈『金棗雞蛋糕〉，廚師將雞蛋打發後加入砂糖、奶油與金棗冷藏入味，第二天再扣模烤製，出菜時宛如一籃雞蛋，趣味橫生、是一道「打卡美食」。

(工商 )