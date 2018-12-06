陸權威學者：九合一選舉對陸釋三大強烈信號

中國大陸社科院台灣研究所副所長朱衛東。(圖/中新社資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

2018九合一選舉甫告一段落，但民進黨在這次選舉中慘敗，無疑為美陸台三邊關係投下震撼彈，中國社科院台灣研究所副所長朱衛東昨天在一場演講表示，九合一選舉結果釋放出三大強烈信號，分別如下：第一，蔡英文的施政不得人心，民眾對其執政路線投了反對票；第二，台灣內部輿論正在發生深刻變化，「重經濟民生、輕意識形態」、喜「非典型政治人物」的新取向漸成風潮。第三，大陸對台政策措施深入人心，兩岸因素愈益成為民眾投票的重要因素。

據港媒《中評社》報導，朱衛東認為這次選舉要在三大背景下解讀、觀察。第一，這次選舉是在民進黨首次實現完全執政，並全面推行「台獨」路線的背景下舉行；第二，中美貿易戰升級，美國川普政府不斷加大對台支持；第三，兩岸關係陷入緊張動蕩的僵局，而大陸出台31項惠台措施，加大爭取台灣民心的力度。在這三大背景下出現的九合一選舉結果，實際也是對各方政策影響力檢驗。

綜觀這次選舉，民進黨輸掉了大半版圖。國民黨從6個縣市執政，秋風掃落葉贏得15個縣市，還一舉拿下了新北、台中、高雄。民進黨原執政13個縣市，選後慘敗只剩6個縣市。縣市長得票率，國民黨48.79%、民進黨39.16%，已然形成「地方包圍中央」態勢。

朱衛東在演說最後總結認為，兩岸關係從1979年至今已經走過了40年不平凡路程，過去的李登輝、陳水扁走的「極獨路線」走不通，現在換上蔡英文的「柔性台獨」路一樣走不通，台灣人已經認識到民進黨的傲慢以及其「台獨」理念的荒謬性，緊接著2020可預期的是兩岸關係已進入一個新的敏感期。

(中時電子報)

文章來源：中評社

駐外館臉書全改「Taiwan」朱學恒… 蘇貞昌為何大敗？網友指這是最大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。