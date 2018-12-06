拍出台南水餅人情味 長興國小校園微電影獲全國特優

2018年12月06日 09:04 中時 曹婷婷

仁德區長興國小師生拍攝在地老師傅「水餅」製作過程，深入探討「擔水餅」百年習俗，並由學生親身體驗一年一度擔水餅習俗，土地公生日當天挨家挨戶發放水餅，傳遞在地人情味，反思傳統習俗與時俱進的變化。師生將歷時6個月探索過程拍攝微電影《阮兜厝邊的餅店》，參加107年國家教育研究院愛學網校園微電影徵集，一舉拿下全國中小學不分組唯一特優，消息傳回學校，不只師生開心，水餅老師傅也與有榮焉。

指導老師宋幸真笑說，課程設計之初「只因為對吃有興趣」，所以帶著學生參觀學校附近傳統餅店製作與體驗，沒想到水餅背後蘊含在地近百年擔水餅習俗，引發師生興趣，索性帶著學生進行問題探究、資料蒐集與田野調查，拜訪土地公廟與社區耆老，挖掘百年習俗由來，並要求這群五年級孩子將探索歷程與調查結果，以圖文並茂多媒體方式，分享在雲端平台，讓更多人看見家鄉文化。

另一名指導老師陳文凱身兼長興國小資訊組長，設計一系列影像課程，讓學生從三年級起培養數位影像的美感素養與技能，企圖「培養下一個李安」。在他引導下，長興國小學生從逐格動畫製作開始，到高年級要學習劇本創作、分鏡設計、電影拍攝、剪輯後製；此外每個學生都有機會擔任模特兒或演員。

兩位老師跨領域合作，帶著小學生一起創作這部微電影。長興國小校長呂志忠指出，除了榮獲國家教育研究院的校園微電影大獎，水餅課程也以「走揣水餅的人情味」榮獲2017天下雜誌微笑台灣創意教案首獎，2個全國首獎都落在長興國小，可謂教師跨領域合作的最佳典範。

愛學網活動評審認為，這部微電影結合了本土語言學習與民俗傳承的內涵，尊重在地耆老、展現社區關懷，具有翻轉性別刻板印象的深寓；再加上影片中小朋友在鏡頭前的表現自然生動，是一部教育意涵豐富又好看的微電影。愛學網為國家教育研究院設立的網路視訊學習平台，整合國內外視聽多媒體學習資源，提供國中小學聲數位學習多元管道。

(中時 )