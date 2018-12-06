蘇貞昌為何大敗？網友指這是最大原因

2018年12月06日 09:10 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

蔡總統致電祝賀 侯友宜：談中央地方合作

九合一大選，新北市選舉結果，新北準市長侯友宜囊括116萬，相較於民進黨的蘇貞昌87萬票，侯大勝約29萬票，創下歷屆以來藍綠版圖差距最懸殊的紀錄。但有網友表示，蘇貞昌以前當過老縣長，一直以來聲望也不錯，為何最後卻是這樣的結果，許多網友都紛紛回應，但一致認為最直接且致命的缺點就是蘇已經做過台北縣長了，這是大多數人不考慮的主因之一。

新北市長選舉結果，侯友宜囊括116萬，相較於蘇貞昌87萬票，侯大勝約29萬票，各選區幾乎大獲全勝，勝選原因除了中央執政失民心，地方執政優勢、侯正義親民形象、綠營抹黑民眾反彈等因素，也連帶造成蘇敗選。

但網友pipiboygay於批踢踢發文表示，蘇貞昌以前曾經當選過台北縣縣長，一直以來聲望也都還不錯，知名度也可以說全台無人不知的程度。這次參選，本來是覺得有些看好他會再度當選，理由是他是有資格代表民進黨參選總統等級的人，來選縣長可以說是穩操勝券才是，不過最後結果輸得還蠻多的，想聽聽網友看待他落選的分析原因。

許多網友紛紛回應，不過最多人認為最大原因就是蘇貞昌已經當過老縣長了，這是蘇貞昌最直接且致命的缺點。網友bluecsky就表示，蘇已經做過新北市長了，這是大多數人不考慮的主因之一。因為大多數民眾都希望看到新氣象，新局面。所以沒做過的但是又不算太差的，比起有做過但是也沒有說特別好的，大多數會考慮給前者機會。再加上背負了民進黨的包袱，以及這次選舉策略民進黨一直打柯也確實有影響，畢竟台北新北太近。再加上這次的選戰過程民進黨也沒有討到什麼好處，蘇給人的感覺又偏老派，自然吸引不到太多的票很正常。

但網友beecksh認為用回鍋就選不上，這不太能解釋蘇為何輸三十萬。黃敏惠 賴峰偉兩個都是回鍋，且藍營內部都分裂，還是照贏啊！當然有人說KMT順風，但分裂因素可抵掉順風帶來的紅利。唯一能解釋就是蘇台北縣長做的很不好，這次投票人口更多，但蘇還拿得比他連任時票數少，那不就代表其實他的政績真的不怎麼樣。

Beecksh更指出拿蘇過去2001競選連任時，王建煊都不在打選戰，比陳學聖還邊緣的應該就是他了吧！蘇只有贏五萬。麻煩看一下今年戰績，隔壁肥燦贏多少快15萬，投票人口還比較少，桃園比新北藍，大家應該不否認吧！

更有網友表示，「其實朱立倫政績沒有很差，所以侯友宜受益」、「四年前國民黨被打的認不出人都沒丟新北了，今年這結果剛好而已」、「打白曉燕案超北七，老人覺得他以前根本沒政績」、「我是新北市民，而且住三重，講實在話對蘇沒什麼惡評，也覺得神探soso，但是覺得蘇再當台北縣的市長，很沒意思。民進黨是沒人了嗎？都當過行政院長了，還要回鍋當市長，有點為選舉考量」。

(中時電子報)