雲林村婦創全國首例 實踐參與式預算

2018年12月06日 09:44 中時 許素惠

雲林縣東勢鄉婦女實踐參與式預算，各小組提出計畫報告。（許素惠攝）

雲林縣東勢鄉婦女實踐參與式預算，分組充分討論。（許素惠攝）

雲林縣東勢鄉婆婆媽媽經過20場民主討論，終於達成共識，預計本月16、17日在舉辦創意點心製作教學，推廣該鄉農特產品，以及老少健康運動等，這是全國首例完全以鄉村婦女做為參與式預算的實踐主體，足為民主典範。

雲林縣政府今年第一次承接教育部學習型城市計畫，委託虎尾溪社區大學辦理，「模

擬參與式預算」部分由雲林縣參與式民主協會協助辦理，實施對象是東勢鄉民，女性參與尤其踴躍，多達40幾位參加，計畫預算6萬元。

為有效達成共識，4小組歷經20場大大小小討論，表現婦女民主活力，最後終於獲得以創意點心教學製作的方法，來推廣東勢鄉胡蘿蔔等農特產品，以及帶動老少健康運動等交集，展現對預算權力的強烈渴望。

雲林縣虎尾溪社區大學執行長戴守谷表示，現行預算體制裡人民有納稅義務，卻無參與政府預算決策的機會與權力，參與式預算首先要培力人民從預算權開始學習當家作主，接著將人民從公共事務的旁觀者，變革為群策群力、翻轉社區的實踐者。

雲林縣參與式民主協會常務理事吳松霖指出，綜觀全國參與式預算普遍仍以都會區為主，又存在著父權社會的意識形態，無形中加劇了城鄉差距，束縛女性參與社會變革的無窮潛能，東勢鄉創下全國首例，完全以鄉村婦女做為實踐主體，打破都會中心主義與父權社會的框架。

(中時 )