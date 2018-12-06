NBA》勇士總管爆格林11日復出 更與KD和好了

勇士總管邁爾斯透露，格林(左)跟杜蘭特已經徹底和好。(美聯社)

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中時電子報

面對外界一連串對於衛冕軍勇士的質疑，勇士總管邁爾斯選擇一口氣回應！邁爾斯6日透露，右腳趾受傷的主力前鋒卓雷蒙格林，將於下周某場比賽復出，且在主場，等同宣告格林11日宣告歸隊，邁爾斯更強調格林與杜蘭特和解了。

隨著格林復出時間越來越近，他跟杜蘭特先前爆發的口角衝突又被提起，邁爾斯說：「我真的他們兩人已經解決這個問題！」看來格林確實利用這段休兵期間，好好跟杜蘭特修補兩人關係，重點是格林自己狀態到底可以真正恢復嗎？

外界也很期待的考辛斯復出時間表，邁爾斯卻給了不太肯定的回答，因為謠傳考辛斯有望提前在今年耶誕節後復出，但邁爾斯說：「我不確定考辛斯可在月底復出，目前他恢復到75％到85％，我真的不想給出樂觀或悲觀的時間點。」

邁爾斯甚至透露，格林已跟考辛斯一起參加隊內對抗賽，「我之前猜想看到兩人合練，將會充滿豐富有趣的畫面，目前我們只能這麼說，沒有人因此受傷，也沒有任何人內心感覺不舒服，，所以我認為他們沒事了。」

至於遲遲不肯跟勇士續約的麥克考，邁爾斯認為當前並無最新改變，雙方仍陷僵局，只是因為主力中鋒達米安瓊斯左胸肌撕裂動刀，可能整季提前報銷，邁爾斯表示，「我們當然考慮找來另外一名長人，為什麼不呢？」

(中時電子報)

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