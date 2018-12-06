APEC LNG研討會今登場 國際重量級專家暢談市場貿易

友善列印
中時

台灣與美國今起兩天在台北圓山飯店合辦「APEC區域液化天然氣貿易促進研討會」，與國際組織及區域內重要經濟體代表聚焦討論液化天然氣（Liquefied Natural Gas, LNG）發展前景，及如何建立透明且具彈性的LNG貿易體系，以擘畫促進區域LNG貿易的策略。

經濟部能源局說明，亞太國家對液化天然氣（Liquefied Natural Gas, LNG）需求日益增加，維持一個運作良好的LNG市場，攸關APEC區域未來能源發展。而考量台灣99％天然氣以LNG形式自國外進口，且在能源轉型政策下，未來對天然氣的需求不斷增加，故長期以來我國即在APEC中致力於促進區域液化天然氣貿易及提倡建立透明且具彈性的LNG貿易體系，以有助於亞太國家確保LNG來源。

能源局進一步表示，從2014年起，推動「APEC區域液化天然氣貿易促進倡議」，以追求區域LNG貿易環境的鬆綁與便捷化為目標，藉由倡議的執行，促進區域內的LNG生產者與消費者的共同利益，並確保區域能源安全。

這次會議是我國在「APEC區域液化天然氣貿易促進倡議」下所舉辦的第二場研討會，將針對目前尚存在於APEC區域的LNG市場競爭力及效率不足、溢價及彈性僵固等障礙，邀請APEC經濟體、國際組織與能源企業的專家代表，透過政策、市場、基礎建設與科技進展等不同角度共同找尋解決方法。

(中時 )

影》槓上董念台 館長120字開罵「… Mini版花博超人氣！台中新建案打…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。