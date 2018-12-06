APEC LNG研討會今登場 國際重量級專家暢談市場貿易

2018年12月06日 10:05 中時 邱琮皓

台灣與美國今起兩天在台北圓山飯店合辦「APEC區域液化天然氣貿易促進研討會」，與國際組織及區域內重要經濟體代表聚焦討論液化天然氣（Liquefied Natural Gas, LNG）發展前景，及如何建立透明且具彈性的LNG貿易體系，以擘畫促進區域LNG貿易的策略。

經濟部能源局說明，亞太國家對液化天然氣（Liquefied Natural Gas, LNG）需求日益增加，維持一個運作良好的LNG市場，攸關APEC區域未來能源發展。而考量台灣99％天然氣以LNG形式自國外進口，且在能源轉型政策下，未來對天然氣的需求不斷增加，故長期以來我國即在APEC中致力於促進區域液化天然氣貿易及提倡建立透明且具彈性的LNG貿易體系，以有助於亞太國家確保LNG來源。

能源局進一步表示，從2014年起，推動「APEC區域液化天然氣貿易促進倡議」，以追求區域LNG貿易環境的鬆綁與便捷化為目標，藉由倡議的執行，促進區域內的LNG生產者與消費者的共同利益，並確保區域能源安全。

這次會議是我國在「APEC區域液化天然氣貿易促進倡議」下所舉辦的第二場研討會，將針對目前尚存在於APEC區域的LNG市場競爭力及效率不足、溢價及彈性僵固等障礙，邀請APEC經濟體、國際組織與能源企業的專家代表，透過政策、市場、基礎建設與科技進展等不同角度共同找尋解決方法。

(中時 )