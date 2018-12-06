美媒：民進黨慘敗 蔡英文或將調整兩岸政策

2018年12月06日 09:57 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

民進黨在九合一選舉中遭受重挫，在這次選舉主軸仍沿用的過去意識形態操作，卻不被選民接受，據美媒今報導指出，蔡英文政府或許會調整對中國大陸的政策，以求努力在追求獨立和統一之間保持平衡，有分析家認為，蔡英文政府可能進一步偏向美國以抵禦中國大陸。

據美媒《美國之音》今報導表示，一些分析家認為，蔡英文總統可能對中國大陸採取一種稍微更為柔性的立場。她可能更注重與中國大陸的經濟關係而非政治。但也有分析家認為，蔡英文政府可能進一步偏向美國以抵禦中國大陸。

蔡英文自2016年當選為總統。她嚴正拒絕了北京的對話條件，表態臺海兩岸都認為自己屬於一個中國。北京做出的反應是斷絕跟臺灣談判。另外，國立政治大學國際關係學院副院長黃奎博說，「假如蔡英文做出改變，她就要丟失基本盤」。

淡江大學大陸研究教授張五嶽說，「下一個階段，在總統大選前，我認為北京和華盛頓的角色將更為明顯，因此不管是民進黨還是蔡英文總統都要做出某些政策調整」。張五岳強調，華盛頓和北京的決定將不可避免地影響臺灣的政策，臺灣總體上偏向親美國而不是親中國的政策，這種觀點將主導蔡英文的方向。另外，台美關係今年取得長足進步。美國國會通過對臺灣有利的法案，使美國海軍軍艦時常駛近臺灣。

陸委會副主委邱垂正表示，臺北的領導團隊將參照輿論策劃新的對中國大陸政策，政府將尊重各界的意見和建議，加強臺灣與中國大陸的關係。

(中時電子報)