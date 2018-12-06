Mini版花博超人氣！台中新建案打造「熊熊祕境」花海

2018年12月06日 10:30 中時 盧金足

大毅建設總經理林隆深表示，「熊熊祕境」也是大毅建設新案基地，總面積約2300坪，三面臨路退縮，大面積植栽綠化。（盧金足攝）

大毅建設在太平區新興路與新興一街口，開闢的「熊熊祕境」小花博園區。（盧金足攝）

大毅建設以「施比受更有福」，2300多坪的基地種植各式花朵，風來陽光到，花開蜜蜂來，空氣中散發淡淡花香，友善鄰里。（盧金足攝）

哇！市區怎麼會有這麼美麗的花海！最近行經台中市太平區新興路與新興一街口，很多人都會占地2300坪的花海驚艷不已，台中市掀起花博風潮，這座由大毅建設響應台中市府「空地綠美化」、「花園城市改造」政策，打造Mini版花博「熊熊祕境」，不只帶來超人氣，很多民眾對基地占地寬廣、交通方便，紛紛詢問何時推出？目前已有1000多組預約登記，小花博吸引超人氣，也帶來暢旺的買氣。

有別於以往基地在動工前，常以鐵皮圍籬阻絕外界，大毅建設以「施比受更有福」，大手筆提供2300多坪的基地，種植各式花朵，風來陽光到，花開蜜蜂來，空氣中散發淡淡花香，不只友善鄰里，也有很多人特別找到這處「熊熊祕境」，拍照打卡，網路瘋傳爭問，這處美景到底在那裡？

大毅建設總經理林隆深表示，「熊熊祕境」也是大毅建設新案基地，總面積約2300坪，三面臨路退縮，大面積植栽綠化，臨新興一街與鄰案「惠宇新觀」前庭綠化相連，延伸長達180米的森態綠廊。

該案規畫開始即參考鄰案的配置，盼使兩社區中庭集中留設，讓住宅擁有最大的棟距、最好的通風和採光，並交織出「園中有園、景中有景」的濃蔭綠境。

最大優勢是該基地緊鄰新安、德興二座公園，步行100公尺即達新光國小、新光國中，學校與綠蔭一路綿延，讓此區形成新光重畫區最優生的聚落。

交通到那裡，就繁榮到那裡？該基地位居核心，近74號、捷運紅線的太原、精武站，鄰樹德、中山、中友商圈，食衣住行機能便利。

大毅建設指出，產品規畫3房4房，目前正推出早鳥專案預約中，可優先選擇席位並享有專屬優惠，預定於明年元旦開始潛銷，2月底正式公開，現在已有上千組客人預約登記，大毅建設的品牌力在市場的競爭力，展現超人氣。

大毅建設在太平區新興路與新興一街口，開闢的「熊熊祕境」小花博園區，從12月起至明年6月，開放免費參觀。慶祝開園還可參加「小心熊出沒」FB打卡「飛東京．住老爺」的抽獎活動。

(中時 )