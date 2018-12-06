NBA》林書豪又傷了！背傷提前退場再蒙陰影

2018年12月06日 09:59 中時電子報 黃及人

「豪迷」最不想看到的畫面再次發生了！才從左腳踝扭傷復原打了1場的老鷹後衛林書豪，卻在6日主場出戰巫師上半場，就因下背部拉傷提前退場治療，豪哥離場前替補打了3分58秒，投1中1，貢獻2分、1助攻與1籃板。

上季開幕戰就因嚴重膝傷整季報銷的林書豪，本季來到老鷹替補表現雖然漸入佳境，卻在近日頻傳受傷，先前因為左腳踝扭傷缺席兩場，如今又因背部拉傷提前退場，無疑是個壞消息，更不清楚這次豪哥將因傷勢缺席多少比賽。

畢竟這個球季對於林書豪來說，可說是攸關未來的重要「合約年」，他當然希望打出一些成績，當作明年夏天談判新合約的籌碼，沒想到現在先後遭遇腳踝扭傷與背部拉傷，難免造成外界感覺他太容易受傷且缺席比賽的負面印象。

況且本季從籃網跳槽老鷹，林書豪本來就已不受老鷹總教練皮爾斯重用，因為老鷹本季打算擺爛，藉以爭取明年選秀較佳順位，更想好好磨練崔楊、普林斯、胡爾特等新秀，讓豪哥在球隊的地位可有可無，幾乎沒法得到真正發揮機會。

少了林書豪的老鷹，6日雖在第3節攻下本季單節新高45分，仍逃不了最終117比131不敵巫師命運，苦吞4連敗，繼續穩居東區墊底，老鷹表現較好的是拿23分、14籃板的柯林斯，巫師則以當家射手畢爾貢獻本季新高36分表現最佳。

(中時電子報)