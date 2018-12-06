新光三越歡慶會員將破200萬 今起10點換1000元

2018年12月06日 10:33 中時 郭家崴

新光三越台北信義新天地／台中中港店AAPE雙面鋪綿迷彩大衣，1萬2479元。(新光三越提供)

新光三越台北信義新天地FILA女童運動背包，原價1280元、特價1024元。 (新光三越提供)

新光三越台中中港店LULU GUINNESS包款，限日限量、獨享優惠，使用skm pay結帳即享單筆消費滿1萬元現折1212元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地oui柔軟皮革夾克（限量），原價2萬6950元、特價扣點數20點＋2萬6450元。（新光三越提供）

新光三越台中中港店VANS 側格紋帆布鞋，限日限量，原價1780元、使用skm pay結帳享優惠價1212元。（新光三越提供）

新光三越台北南西店威爾斯亞里斯竹炭羊毛被（限量），扣點數10點＋1800元。（新光三越提供）

新光三越歡慶貴賓卡友數即將突破200萬，今年冬換季首度加碼會員限定超強點數放大優惠「會員大感謝 狂歡冬換季」活動，除百貨服飾下殺7折起，今（6日）起舉辦周年慶的台北站前店6折起外，6日至12日貴賓卡友扣會員點數10點獨享1000元電子抵用金的購物回饋，比平日100點折抵30元門檻降低、回饋翻了好幾倍。

這波活動聚焦冬換季服飾、保暖寢具、禦寒小家電等商品，和耶誕節可添購的禦寒服飾、行頭、禮物等；全台最壓軸的台北站前店周年慶全館有滿5000送500，百貨服飾冬換季折扣多下1折、強打6折起，再加上會員獨享的千元購物金，可說是史上最划算。

今起至12日貴賓卡友至「新光三越APP」扣會員點數10點可獲1000元新光三越電子抵用金，每人每卡限兌換1次，全台限量10萬份，單筆消費滿6000元可抵用500元，單筆消費最高折抵上限1000元，化妝品、名品、大家電、法雅客/iStore、黃金、菸酒、F&B除外，全台新光三越皆可使用電子抵用。

另，今年周年慶廣受粉絲喜愛的BT21集點送贈品最後一波將兌換至23日止，今起在新光三越APP同步限定販售#BT21限定暖男商品「超萌BT21悶燒罐與保溫瓶」，上午10時起即可線上搶購。

(中時 )