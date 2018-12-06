新光三越歡慶會員將破200萬 今起10點換1000元

新光三越BT21悶燒罐與保溫瓶，今起上午10時起，新光三越APP限定販售全台同步，以skm pay線上支付搶購、數量有限售完為止。（新光三越提供）

友善列印
中時
新光三越台北信義新天地／台中中港店AAPE雙面鋪綿迷彩大衣，1萬2479元。(新光三越提供)
新光三越台北信義新天地FILA女童運動背包，原價1280元、特價1024元。 (新光三越提供)
新光三越台中中港店LULU GUINNESS包款，限日限量、獨享優惠，使用skm pay結帳即享單筆消費滿1萬元現折1212元。（新光三越提供）
新光三越台北信義新天地oui柔軟皮革夾克（限量），原價2萬6950元、特價扣點數20點＋2萬6450元。（新光三越提供）
新光三越台中中港店VANS 側格紋帆布鞋，限日限量，原價1780元、使用skm pay結帳享優惠價1212元。（新光三越提供）
新光三越台北南西店威爾斯亞里斯竹炭羊毛被（限量），扣點數10點＋1800元。（新光三越提供）

新光三越歡慶貴賓卡友數即將突破200萬，今年冬換季首度加碼會員限定超強點數放大優惠「會員大感謝 狂歡冬換季」活動，除百貨服飾下殺7折起，今（6日）起舉辦周年慶的台北站前店6折起外，6日至12日貴賓卡友扣會員點數10點獨享1000元電子抵用金的購物回饋，比平日100點折抵30元門檻降低、回饋翻了好幾倍。

這波活動聚焦冬換季服飾、保暖寢具、禦寒小家電等商品，和耶誕節可添購的禦寒服飾、行頭、禮物等；全台最壓軸的台北站前店周年慶全館有滿5000送500，百貨服飾冬換季折扣多下1折、強打6折起，再加上會員獨享的千元購物金，可說是史上最划算。

今起至12日貴賓卡友至「新光三越APP」扣會員點數10點可獲1000元新光三越電子抵用金，每人每卡限兌換1次，全台限量10萬份，單筆消費滿6000元可抵用500元，單筆消費最高折抵上限1000元，化妝品、名品、大家電、法雅客/iStore、黃金、菸酒、F&B除外，全台新光三越皆可使用電子抵用。

另，今年周年慶廣受粉絲喜愛的BT21集點送贈品最後一波將兌換至23日止，今起在新光三越APP同步限定販售#BT21限定暖男商品「超萌BT21悶燒罐與保溫瓶」，上午10時起即可線上搶購。

(中時 )

原能會主委謝曉星：核一今起進入… 10月就打包好行李！貴婦奈奈跑路…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。