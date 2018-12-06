手機Line不停煩死了 這10大崩潰時刻讓人好想退群組

2018年12月06日 10:26 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

Line群組有10個令人崩潰的時刻，讓人想退出一走了之。(擷圖自網路溫度計)

台人使用Line非常普及，即使長輩也容易上手，玩遊戲、傳簡訊、打電話，甚至靠Line群組連繫工作，Line已全面佔據我們的生活。但或許也操作太容易，Line群組往往也衍生問題，造成群組內部的衝突，有時手機Line響個不停，還真令人崩潰到抓狂，想退出所有群組圖個耳根清靜。

網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查發現，網友在臉書、PTT與各新聞媒體、討論區，分享聊天框有人洗版、吵架、瘋狂講幹話的經驗，有10個令人崩潰的時刻，讓人想退出Line群組，一走了之。

No.10 在多人群組內狂聊天

工作群組、同學會、課程社團、購物群組，每個群組動輒數十數百人，Line已經成為大部分人的社交方式。不過即使群組內有這麼多人，還是有人會把他當成個板使用，不斷開話題聊天、轉貼想討論的新聞，還會傳許多

No.9 長輩圖洗版

很多長輩喜歡透過Line關心晚輩，除了蓮花加上早安、午安、晚安，逢年過節也要問候一下。重度上癮的，周一到週五還會製作不同版本。很多晚輩不知該如何回應，會選擇已讀不回，甚至關閉提醒！不過這都是長輩想跟上時代、打破孤獨的方式，所以就算再煩人，還是適度善意回應一下吧！

No.8 工作群組假日響不停

比起e-mail，Line的即時性實在太過方便，用在工作上會更有效率，只是若連假日手機都響不停，實在是有點困擾啊！如果不重要的事情也Line個不停，對員工來說彷彿隨時都在加班。

No.7 已讀不回

明明聊天框裡有10幾個人，但有事情問個問題或po圖貼連結，最後卻總是被已讀不回，實在令人很想退出群組！當然如果真的被已讀不回了，也不要一直用一樣的訊息洗板，這樣就造成別人的困擾了。

No.6 討論政治、敏感議題

九合一大選才剛結束，這次的選情激烈，再加上立場兩極的公投，每個群組都熱烈討論！不過貼出相關新聞前，還是要了解一下，是不是每個人都想參與這話題？不然有人看法不同，不小心就會點燃戰火。

No.5 團購連環揪

現在有許多媽媽透過Line成立代購、團購群組，在照顧小孩之餘賺點外快。若加入專門的購物群組那就算了，不過有些朋友太過熱心，看到好物、便宜的購物訊息，就分享給同學、同事們，雖然是好意，不過對於不需要的人說，有點惱人啊。

No.4 被騷擾

有人會為了討論遊戲、課程、電影加入群組，裡面的人數通常都破百，雖然能夠充分得知自己有興趣的訊息，但也常常遇到心懷不軌的變態！就有網友在爆料公社分享，朋友的女兒想加入某款手機遊戲群組，卻被要求要脫衣拍胸，超級誇張！

No.3 一直抱怨

每個人都有工作的壓力、情感的困擾，但有人總是喜歡在群組內抱怨自己有多不愉快。雖然剛開始會得到大家的關心和幫助，但老是在哀怨同樣的話題，聽久了，再好的朋友都會覺得煩！

No.2 收到太多遊戲邀請

Line除了可以聊天，還推出許多有趣的遊戲「Line Game」，很多朋友都會互相贈送愛心或是體力點數。如果雙方都有在玩當然很好，但有些人只登入一次就刪除遊戲，你還不斷發送遊戲邀請，真的讓人很想封鎖你，退出跟你相關的群組啊！

No.1 群組內有人吵架

其實前面上榜的原因，都是造成群組內吵架的導火線！不論是政治立場不同、洗版打擾別人，甚至被認為po太多無關群組的訊息，都會引起爭執！有人一言不合就退群，但有些人非得吵到贏不可，讓群組內的其他人越看越尷尬，最後乾脆也退群，反而清淨。

(中時電子報)