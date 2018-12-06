吳音寧「浪漫文青」政策 下台留三大賠錢爛攤給北農？

2018年12月06日 10:19 中時電子報 邱珮畇 、蕭子瑄／影音編輯 、蕭子瑄／影音編輯

【精彩】北農虧定了！？吳音寧下台留三大爛攤誰買單？

前北農總經理吳音寧雖然下台，但卻留下三個賠錢爛攤子給北農。據昨日出刊的《周刊王》報導，其中最大條的是，吳音寧以「美觀」為由，不聽勸告將二市2樓防火天花板全拆掉，無法通過消防安檢，重設偵煙器需花1500萬，若未改善消防局將罰款30萬，可連續處罰至改善為止，裝回去防火天花板則要花550萬。

昨日出刊的《周刊王》報導，前北農總經理吳音寧雖下台卻留下許多爛攤子給北農。其中最大筆的一條是，吳音寧以「美觀」為由，不聽勸告將第二果菜市場2樓防火天花板全拆掉，造成原本的煙霧偵測器無法使用，若重設需要花費1500萬元，對資本額僅2憶的北農負擔很大。

此外，消防局已通知若12月前未改善，將罰款30萬，可連續開罰至改善為止，若要把防火天花板裝回去，需要花費550萬元。

且吳音寧下令將前任總經理韓國瑜心血「農的傳人-台灣第一家農特產品退稅店」廢除，只能營業到11月25日，之後她要改建為「有機農業概念館」。「農的傳人」每天平均營業額10萬，一年約有1000萬毛利，是韓國瑜心血結晶。吳音寧卻寧可捨棄多年賺錢單位，走文青宣傳推廣風。

並且，往年端午節，北農會訂製粽子銷售，曾創下一年20萬顆佳績，今年吳音寧卻下令用她推薦的中部供應商，以溪州米製作素粽，單價成本高達45元，口味獨特賣不出去卻仍依合約採購3萬2千顆，如今還有一萬多顆在冰庫內不知如何處理。

吳音寧對於《周刊王》報導，僅用簡訊回覆「捏造扭曲，欲加之罪，何患無辭?反正你們又不是第一次攻擊我了!」

報導中尚有吳音寧與韓國瑜在年節送禮與請客吃飯的驚人差別，以及吳音寧聲稱績效打臉韓國瑜的真相。詳情且看最新出刊2129期時報周刊 & 243期《周刊王》。

(中時電子報)